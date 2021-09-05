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Пятов: Пропущенный гол получился каким-то нелогичным

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Вратарь недоволен исходом вчерашнего поединка

Пятов: Пропущенный гол получился каким-то нелогичным

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов дал комментарий после ничьей в матче с Францией (1:1):

"Мы все равно хотели выиграть, тем более, что вели в счете. Пропущенный гол каким-то нелогичным получился, сумбурным.

Рассчитывали в перерыве, что можем добиться победы. Были и во втором тайме перспективные атаки, могли выжать максимум. Молодцы ребята. Никто не стушевался. Так же выходили через пас, создавали какие-то моменты. Не было стопроцентных моментов, но были предпосылки.

У них отскочил мяч к игроку, а у нас прострел и чуть-чуть тоже не отскочил на дальнюю. Мог бы отскочить, и мы бы выиграли. Людей столько пришло, мы не могли просто по-другому играть", – сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Национальная сборная Украины Национальная сборная Франции
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (7)
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Соколов (Никополь)
05.09.2021 в 19:31
Потому что у тебя руки кривые
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+1
-4
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Американец 2000
05.09.2021 в 19:37
Слава Богу что у тебя ровные под писюн заточенные (((((((((((((((((((((((
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+2
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
05.09.2021 в 19:55
У него рот под писюны заточен...
0
0
ZNAK_VOPROSA
05.09.2021 в 20:08
Потому что ты Соколова петушара
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+1
0
ZNAK_VOPROSA
05.09.2021 в 20:09
Какашкин у тебя вообще все под писюны заточено
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
05.09.2021 в 18:33
Это твоя вина.
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+1
-8
avatar
Американец 2000
05.09.2021 в 19:36
Fishing 555 (Rivne) - ты идиот и этим всё сказано (((((((((((((((((((((
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+3
-1


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