Пятов: Пропущенный гол получился каким-то нелогичным

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов дал комментарий после ничьей в матче с Францией (1:1):

"Мы все равно хотели выиграть, тем более, что вели в счете. Пропущенный гол каким-то нелогичным получился, сумбурным.

Рассчитывали в перерыве, что можем добиться победы. Были и во втором тайме перспективные атаки, могли выжать максимум. Молодцы ребята. Никто не стушевался. Так же выходили через пас, создавали какие-то моменты. Не было стопроцентных моментов, но были предпосылки.

У них отскочил мяч к игроку, а у нас прострел и чуть-чуть тоже не отскочил на дальнюю. Мог бы отскочить, и мы бы выиграли. Людей столько пришло, мы не могли просто по-другому играть", – сказал Пятов.