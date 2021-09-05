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Пятов: Пропущенный гол получился каким-то нелогичным
Вратарь недоволен исходом вчерашнего поединка
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов дал комментарий после ничьей в матче с Францией (1:1):
"Мы все равно хотели выиграть, тем более, что вели в счете. Пропущенный гол каким-то нелогичным получился, сумбурным.
Рассчитывали в перерыве, что можем добиться победы. Были и во втором тайме перспективные атаки, могли выжать максимум. Молодцы ребята. Никто не стушевался. Так же выходили через пас, создавали какие-то моменты. Не было стопроцентных моментов, но были предпосылки.
У них отскочил мяч к игроку, а у нас прострел и чуть-чуть тоже не отскочил на дальнюю. Мог бы отскочить, и мы бы выиграли. Людей столько пришло, мы не могли просто по-другому играть", – сказал Пятов.
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