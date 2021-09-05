Стало известно, кто назначен арбитром матча Чехия - Украина

Товарищеский матч между сборными Чехии и Украины будет судить словацкий рефери Филип Глова. Матч состоится в среду, 8-го сентября, в 21:45 по киевскому времени.

Ассистентами арбитра будут Петер Беднар и Эрик Вайсс, четвертый арбитр — Ондржей Берка.

Перед матчем с чехами сборную Украины покинули семь игроков, однако были вызваны Ефим Конопля, Сергей Булеца и Владислав Кочергин.