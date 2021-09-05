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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, кто назначен арбитром матча Чехия - Украина

Национальная сборная Украины
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Судьей будет представитель Словакии

Стало известно, кто назначен арбитром матча Чехия - Украина

Getty Images

Новина українською

Товарищеский матч между сборными Чехии и Украины будет судить словацкий рефери Филип Глова. Матч состоится в среду, 8-го сентября, в 21:45 по киевскому времени.

Ассистентами арбитра будут Петер Беднар и Эрик Вайсс, четвертый арбитр — Ондржей Берка.

Перед матчем с чехами сборную Украины покинули семь игроков, однако были вызваны Ефим Конопля, Сергей Булеца и Владислав Кочергин.

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В статье: Чехия Национальная сборная Украины
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