Национальная сборная Украины
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Стала известна зарплата Шевченко в сборной Украины
Андрей Николаевич получал 2,5 млн евро в год
фото - Олександр Приходько
Стало известно какая зарплата была у Андрея Шевченко на посту главного тренера национальной сборной Украины.
Коуч получал 2,5 млн евро в год, об этом сообщил Youtube-канал "ТаТоТаке".
Также сообщается, что зарплата помощников Шевченко была гораздо ниже.
Напомним, Шевченко работал в главной команде страны с 2016 по 2021 год.
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