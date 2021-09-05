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Национальная сборная Украины

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Стала известна зарплата Шевченко в сборной Украины

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Андрей Николаевич получал 2,5 млн евро в год

Стала известна зарплата Шевченко в сборной Украины

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Стало известно какая зарплата была у Андрея Шевченко на посту главного тренера национальной сборной Украины.

Коуч получал 2,5 млн евро в год, об этом сообщил Youtube-канал "ТаТоТаке".

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Также сообщается, что зарплата помощников Шевченко была гораздо ниже.

Напомним, Шевченко работал в главной команде страны с 2016 по 2021 год.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Комментарии (21)
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Счётчик шансов (Полтава)
05.09.2021 в 22:45
Шевченко может легко найти себе клуб с годовой зарплатой 5 млн. долл. Может не сразу, но в течении года. (Хотя бы дождатья провала Луческу, что проще всего..)
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
05.09.2021 в 22:51
провала у Луческу в этом году точно не будет. В ЛЧ даже если займут 4 место - никто не упрекнет.
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
05.09.2021 в 22:01
Кого ж вы кормите такими суммами?
Ответить
+1
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
05.09.2021 в 22:30
Дырявые сердца...
Ответить
0
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
05.09.2021 в 21:43
Допи₴дівся Пазік !? А кумеля взяв і злив зарплату в маси ! Ну як кума Павєлку зрозуміть можна за 2,5 ляма . А то що Бєє-Мєє не пішов на зниження при катастрофічних результатах команди і пандемічний кризі асоціації і світового футболу , то нам простим смертним важко зрозуміти . І це при тому що послідовнику платять врази менше , при не гірших результатах . Патріот великих грошей і переоцінених можливостей , так і залишиться весільним гєнєралом . А конспірологічні конференція , яка була напередодні , нагадувала скоріше агонію з важкорегульованими емоціями . Жаль , був хорошим футболістом ... А став мимолітнью але дорогою підстилкою . Каралєвська , тепер весільний екс-тренер. ПС . Павєлка не захищаю - материй кабінетний щур . А в золотомячісту спробував розгледіти українця , людину ... Ні того , ні того .
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+2
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.09.2021 в 21:21
шева - динамівське "серце" недотренер-фізрук.... за що 2.5 млн взагалі вже Най йому нині Челсі абрамовічі чи вже той Мілан (та ні італійці для своїх скупі - а тут ще шева-інтриган) виплатять бодай хоч 1 млн євро/доларів/фунтів стерлінгів Побачимо,що то за ФАХовий тренер... його у Європі максимум клуби 3-5 таких середняків візьмуть (та й то знову жтаки за заслуги ім'я футболіста у Європі) а зарплату під 2.5 лями заплатить хіба що Челсі (але головним тренером і шеву...) чи Шальке-04 (бо там москалі газпром)
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+7
0
Dimka26 (Чернигов)
05.09.2021 в 21:35
Бери проще. шеве такие бабки могут платить только в Рашке в каком-то Зените или ЦСКа
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0
0
Fontango (Kharkov)
05.09.2021 в 21:18
2 500 000 Евриков, зарплата тренеру который пришёл, условно, с улицы !!!! Хм... ну и богатейшая у нас страна оказывается!!!!
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+2
0
vgolovan (полтава)
05.09.2021 в 21:17
тоже нормальные деньги но в 10 раз меньше чем у великого и непобедимого шевченка
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0
0
avatar
sergkir
05.09.2021 в 21:17
Да никто здесь точных цифр не знает. Ни Шевы ни Петракова
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+1
-3
vgolovan (полтава)
05.09.2021 в 21:18
наверное только ты но это большой секрет
Ответить
+3
0
vgolovan (полтава)
05.09.2021 в 21:15
у петракова зарплата 25 тыс долларов в месяц
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
05.09.2021 в 21:06
Выплачивать зарплату в 2,5 млн тренеру, который нигде не тренировал - это мощно. Больше чем Луис Энрике с Испании , Фернанду Сантуш из Португалии, и чемпион Евро Манчини)) Нормально так. че уж.
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+6
0
kravaserega (Kyiv)
05.09.2021 в 21:17
Павелко: "Андрюш, чем мог - тем помог, у меня теперь жена, Так что дальше уж как-то сам"
Ответить
+6
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
05.09.2021 в 21:51
Вибач , випадково мінуснув .
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.09.2021 в 21:52
0
0
Dimka26 (Чернигов)
05.09.2021 в 21:02
Сомневаюсь, что у Петракова есть зарплата хотя бы 1 млн долларов
Ответить
+4
0
kalan-86 (Анкара)
05.09.2021 в 21:00
А Петраков получает наверное в тысячах гривен.
Ответить
+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
05.09.2021 в 20:42
Цікаво, а яка у Петракова?
Ответить
+4
0
avatar
armik (Киев)
05.09.2021 в 20:47
А он разве кум пааелки?Тыщ 25.
Ответить
+6
0
friday13 (Львів)
05.09.2021 в 20:49
грн
+2
-2


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