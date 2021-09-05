Стала известна зарплата Шевченко в сборной Украины

Допи₴дівся Пазік !? А кумеля взяв і злив зарплату в маси ! Ну як кума Павєлку зрозуміть можна за 2,5 ляма . А то що Бєє-Мєє не пішов на зниження при катастрофічних результатах команди і пандемічний кризі асоціації і світового футболу , то нам простим смертним важко зрозуміти . І це при тому що послідовнику платять врази менше , при не гірших результатах . Патріот великих грошей і переоцінених можливостей , так і залишиться весільним гєнєралом . А конспірологічні конференція , яка була напередодні , нагадувала скоріше агонію з важкорегульованими емоціями . Жаль , був хорошим футболістом ... А став мимолітнью але дорогою підстилкою . Каралєвська , тепер весільний екс-тренер. ПС . Павєлка не захищаю - материй кабінетний щур . А в золотомячісту спробував розгледіти українця , людину ... Ні того , ні того .