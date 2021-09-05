  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. УАФ предоставила письмо, в котором приглашала Шевченко на продление контракта
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ предоставила письмо, в котором приглашала Шевченко на продление контракта

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-наставник заявил, что не получал никаких сообщений

УАФ предоставила письмо, в котором приглашала Шевченко на продление контракта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УАФ ответила на заявление Андрея Шевченко, почему не был продлен контракт.

Организация предоставила письмо, в котором экс-коуча главной команды страны приглашали 2-го августа на встречу в Доме футбола, чтобы провести переговоры о продлении соглашения. Также УАФ предоставила квитанцию о том, что письмо было доставлено.

Новый контракт должен был действовать с 3-го августа 2021 года до 30-го декабря 2022 года.

УАФ предоставила письмо, в котором приглашала Шевченко на продление контракта - изображение 1

Сам Андрей Шевченко ранее заявлял, что: "Я получал очень много имейлов с приглашениями от ФИФА и УЕФА, на этой почте я нахожусь постоянно – никакого письма официального мне на этот имейл не приходило. Это моя официальная переписка с ФИФА и УЕФА. Здесь есть юрист, который может вам объяснить насчет этого. Я в СМИ впервые узнал об этом (прим. - юрист подтвердил, что Шевченко не получал писем от УАФ)".

В свою очередь генеральный секретать УАФ Юрий Записоцкий заявил, что Шевченко не ответил на письмо.

Напомним, Андрей Шевченко 1-го августа обьявил о том, что его контракт со сборной истек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Tenma7 (Чернигов)
05.09.2021 в 22:48
Муть какая то, кто то явно пи$#&т....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...