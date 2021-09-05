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УАФ предоставила письмо, в котором приглашала Шевченко на продление контракта
Экс-наставник заявил, что не получал никаких сообщений
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УАФ ответила на заявление Андрея Шевченко, почему не был продлен контракт.
Организация предоставила письмо, в котором экс-коуча главной команды страны приглашали 2-го августа на встречу в Доме футбола, чтобы провести переговоры о продлении соглашения. Также УАФ предоставила квитанцию о том, что письмо было доставлено.
Новый контракт должен был действовать с 3-го августа 2021 года до 30-го декабря 2022 года.
Сам Андрей Шевченко ранее заявлял, что: "Я получал очень много имейлов с приглашениями от ФИФА и УЕФА, на этой почте я нахожусь постоянно – никакого письма официального мне на этот имейл не приходило. Это моя официальная переписка с ФИФА и УЕФА. Здесь есть юрист, который может вам объяснить насчет этого. Я в СМИ впервые узнал об этом (прим. - юрист подтвердил, что Шевченко не получал писем от УАФ)".
В свою очередь генеральный секретать УАФ Юрий Записоцкий заявил, что Шевченко не ответил на письмо.
Напомним, Андрей Шевченко 1-го августа обьявил о том, что его контракт со сборной истек.
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