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Секретарь УАФ о 400 млн грн зарплаты Шевченко: Цифра где-то соответствует действительности
Не опроверг, но и не подтвердил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал слухи о том, что Андрей Шевченко на посту главного тренера национальной сборной заработал 400 млн гривен.
– Приходилось читать, что Шевченко на протяжении 5 лет на должности главного тренера сборной Украины заработал около 400 млн гривен. Это правда?
– Не подтверждаю и не опровергаю эту абсолютную цифру. Но где-то она соответствует действительности. В общих чертах, да, – рассказал Записоцкий.
Также Записоцкий заявил, что УАФ не собиралась уменьшать зарплату Шевченко: "Речь шла о структурировании вознаграждения и оплаты труда главного тренера в соответствии к европейским практикам, когда есть чистый и неизменный размер, независимо от результатов, и есть бонусная часть, которая, в зависимости от спортивных результатов, очень сильно варьируется. От минимальной стандартной - до заоблачной после выхода в финальную часть Евро или ЧМ", - сказал Записоцкий.
Напомним, что УАФ в ответ на заявление Шевченко о том, что он был готов продолжить работу в сборной, опубликовала письмо якобы с приглашением Шевченко на переговоры по новому контракту.
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