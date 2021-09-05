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Секретарь УАФ о 400 млн грн зарплаты Шевченко: Цифра где-то соответствует действительности

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Не опроверг, но и не подтвердил

Секретарь УАФ о 400 млн грн зарплаты Шевченко: Цифра где-то соответствует действительности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал слухи о том, что Андрей Шевченко на посту главного тренера национальной сборной заработал 400 млн гривен.

– Приходилось читать, что Шевченко на протяжении 5 лет на должности главного тренера сборной Украины заработал около 400 млн гривен. Это правда?

– Не подтверждаю и не опровергаю эту абсолютную цифру. Но где-то она соответствует действительности. В общих чертах, да, – рассказал Записоцкий.

Также Записоцкий заявил, что УАФ не собиралась уменьшать зарплату Шевченко: "Речь шла о структурировании вознаграждения и оплаты труда главного тренера в соответствии к европейским практикам, когда есть чистый и неизменный размер, независимо от результатов, и есть бонусная часть, которая, в зависимости от спортивных результатов, очень сильно варьируется. От минимальной стандартной - до заоблачной после выхода в финальную часть Евро или ЧМ", - сказал Записоцкий.

Напомним, что УАФ в ответ на заявление Шевченко о том, что он был готов продолжить работу в сборной, опубликовала письмо якобы с приглашением Шевченко на переговоры по новому контракту.

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В статье: Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
"Великий Футбол"

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Комментарии (14)
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Іван С (Луцьк)
05.09.2021 в 23:49
Мразі з уаф «мочать» Шевченка. Його зп - 75тис. дол. си євро в місяць. Помножте на 66 місяців. І помножте на курс.
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+1
0
Іван С (Луцьк)
05.09.2021 в 23:52
Роберто Манчіні отримує десь 3 млн. євро, що мінімум в 3 рази більше.
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+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
05.09.2021 в 23:53
Докази цих цифр маєте?
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0
0
Іван С (Луцьк)
06.09.2021 в 00:17
Повністю рейтинг зарплат тренерів на Євро-2020 має такий вигляд:1. Йоахім Льов (Німеччина) - 4,75 мільйона євро 2. Дідьє Дешам (Франція) - 4,39 3-4. Франк де Бур (Нідерланди) - 3 3-4. Гарет Саутгейт (Англія) - 3 5. Станіслав Черчесов (Росія) - 2,5 6. Фернанду Сантуш (Португалія) - 2,25 7. Роберто Манчіні (Італія) - 2 8. Луїс Енріке (Іспанія) - 1,5 9. Володимир Пєткович (Швейцарія) - 1,32 10. Роберто Мартінес (Бельгія) - 1,2 11. Шенол Гюнеш (Туреччина) - 1 12. Паулу Соуза (Польща) - 0,84 13. Андрій Шевченко (Україна) - 0,7 Дані з сайту ТСН перед Євро.
+1
0
Іван С (Луцьк)
06.09.2021 в 00:20
Та й сам він казав, що зп - 75 к дол. Візьміть того самого Мірчу. За скільки в рік він не виводив турків на ЧМ? Я не адвокат Шевченка, але для України його внесок дуже великий. Це як Кличко в боксі.
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.09.2021 в 23:47
тренер без опыта работы получал зарплату, сравнимую с з/п хороших специалистов!!! вот же |V|удаки!
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+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
06.09.2021 в 00:21
Ну и результат как бы неплохой был ( я совсем не фанат Шевы - тренера)
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
05.09.2021 в 23:36
Если это правда - тогда Шева просто дно дна как человек. Такую зарплату получают только в топовых сборных и то не у всех. Манчини и тот 2 млн получает.. Просто шок. Эти бабки можно было потратить на новые стадионы и развитие футбола.
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+4
-1
nivroku (Odessa)
05.09.2021 в 23:30
Шева, дай мильон, у тебя их много! Дай мильон, дай мильон!
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+4
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
05.09.2021 в 23:33
всем давать -- поламается кровать !!!
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0
-1
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alex.belogubko (одесса)
05.09.2021 в 23:24
а сколько заработал физрук Ротань угробивший молодёжку
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+2
-2
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Просто Квашин (Харьков)
05.09.2021 в 23:30
как только выучишь методичку "Футбол на селе", можешь подавать свою какдидатуру... гей-парад в Одессе ты неплохо организовал...
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+3
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.09.2021 в 23:20
Пошла жара… скоро много гадостей узнаём о Шеве и уаф
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+6
0
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Просто Квашин (Харьков)
05.09.2021 в 23:28
так это прекрасно, страна должна знать своих героев...
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+4
0


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