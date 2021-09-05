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Шевченко: В 2020-м наша сборная находилась в лучшем состоянии

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Бывший наставник считает, что команда была лучше готова в прошлом году

Шевченко: В 2020-м наша сборная находилась в лучшем состоянии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-коуч сборной Украины Андрей Шевченко оценил функциональную подготовку национальной команды во время прошедшего чемпионата Европы.

– Будь Евро в 2020 году, мы бы выступили лучше или хуже?

– Я думаю, что в 2020-м наша команда находилась в лучшем состоянии. Всегда идет процесс, когда поколение приходит-уходит, есть игроки, которые получают травмы, приходится искать новых игроков. Для этого мы пытались создать определенную скамейку, практически всегда вызывали 27-28 человек, использовали игроков из молодежной команды, искали постоянно подпитку.

– Были проблемы с функциональной подготовкой сборной?

– Зубков – единственный, получивший травму на Евро. А в принципе тренировочный процесс был отлично организован.

Читайте такжеУАФ предоставила письмо, в котором приглашала Шевченко на продление контракта

– А в чем заключались проблемы в спарках?

– В спарках интенсивность матчей очень высокая. В УПЛ такой интенсивности нет. Вы можете посмотреть тенденцию «Динамо» или «Шахтера», играющих в Лиге чемпионов. Сейчас была квалификация у "горняков", следующая встреча в чемпионате – проблема.

В таких матчах футболисты отдаются не только физически, но и морально – время на принятие решений, энергии при такой интенсивности тратится намного больше, – рассказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
Tribuna

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