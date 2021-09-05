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Италия установила мировой рекорд, не проиграв 36 матчей подряд
У Бразилии и Испании по 35
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 5-го тура квалификации на ЧМ-2022
Таким образом, подопечные Роберто Манчини продлили свою серию без поражений до 36 игр - это мировой рекорд.
Прошлий рекорд принадлежал Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009) - у обеих сборных по 35 беспроигрышных поединков подряд.
???? AZZURRI RECORD ????????— ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2021
Italy now hold the men's international record for consecutive unbeaten matches ???? pic.twitter.com/VedKvvH2gE
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