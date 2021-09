Италия установила мировой рекорд, не проиграв 36 матчей подряд

В матче 5-го тура квалификации на ЧМ-2022 сборная Италии сыграла в нулевую ничью со Швейцарией .

Таким образом, подопечные Роберто Манчини продлили свою серию без поражений до 36 игр - это мировой рекорд.

Прошлий рекорд принадлежал Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009) - у обеих сборных по 35 беспроигрышных поединков подряд.

???? AZZURRI RECORD ????????



Italy now hold the men's international record for consecutive unbeaten matches ???? pic.twitter.com/VedKvvH2gE