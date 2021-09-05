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Италия установила мировой рекорд, не проиграв 36 матчей подряд

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У Бразилии и Испании по 35

Италия установила мировой рекорд, не проиграв 36 матчей подряд

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 5-го тура квалификации на ЧМ-2022 сборная Италии сыграла в нулевую ничью со Швейцарией.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини продлили свою серию без поражений до 36 игр - это мировой рекорд.

Прошлий рекорд принадлежал Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009) - у обеих сборных по 35 беспроигрышных поединков подряд.

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В статье: Роберто Манчини Италия
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Комментарии (2)
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Соколов (Никополь)
05.09.2021 в 23:59
Сейчас Украина подтянется со своими невыигранными матчами
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+1
-3
khatskevich_bog (Киев)
06.09.2021 в 00:31
ЛОЛ
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0
0


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