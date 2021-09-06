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Юрист Андрея Шевченко: Со стороны УАФ никаких намерений продлить контракт не было

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Юрист сообщил, что все решения Ассоциация обычно принимает после крупного турнира

Юрист Андрея Шевченко: Со стороны УАФ никаких намерений продлить контракт не было

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Юрист Андрея Шевченко рассказал, как выглядела процедура согласования нового контракта между УАФ и штабом бывшего тренера сборной Украины.

"Как свидетельствует практика взаимоотношений сторон с 2016 года, под каждое продление контракта подвязывался конкретный чемпионат. По итогам чемпионата принималось решение УАФ – продлевать контракт или нет.

В прошлом году состоялся Исполком УАФ, на котором было принято решение о пролонгации. Мы считаем, что в нынешнем случае, после завершения чемпионата Европы, УАФ должна была принять собственное решение про продление контракта.

Это не воля одной особы. УАФ – структура большая. Тренерский штаб свое согласие во время встреч и общения с УАФ предоставлял.

Мы увидели, что со стороны УАФ никаких намерений продлить контракт не было", – сказал юрист Андрея Шевченко.

Напомним, ранее УАФ предоставила письмо, в котором 2 августа на встречу приглашала Андрея Шевченко, чтобы провести переговоры о продлении соглашения.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 10:22
Небыло, то и не нужно было значит! Шевченко тоже не горел желанием и не цеплялся за эту должность! Зачем сейчас это мыло?!
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simargl (Чернигов)
06.09.2021 в 09:49
А они обязаны были продлить ??? Зачем ??? Петраков ничуть не хуже как тренер сборной и в тысячу раз лучший мотиватор.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 10:24
Это просто очередной сезон сериала про Супрягу, Месси, Шевченко......
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