Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрист Андрея Шевченко: Со стороны УАФ никаких намерений продлить контракт не было
Юрист сообщил, что все решения Ассоциация обычно принимает после крупного турнира
фото - Олександр Приходько
Юрист Андрея Шевченко рассказал, как выглядела процедура согласования нового контракта между УАФ и штабом бывшего тренера сборной Украины.
"Как свидетельствует практика взаимоотношений сторон с 2016 года, под каждое продление контракта подвязывался конкретный чемпионат. По итогам чемпионата принималось решение УАФ – продлевать контракт или нет.
В прошлом году состоялся Исполком УАФ, на котором было принято решение о пролонгации. Мы считаем, что в нынешнем случае, после завершения чемпионата Европы, УАФ должна была принять собственное решение про продление контракта.
Это не воля одной особы. УАФ – структура большая. Тренерский штаб свое согласие во время встреч и общения с УАФ предоставлял.
Мы увидели, что со стороны УАФ никаких намерений продлить контракт не было", – сказал юрист Андрея Шевченко.
Напомним, ранее УАФ предоставила письмо, в котором 2 августа на встречу приглашала Андрея Шевченко, чтобы провести переговоры о продлении соглашения.
Популярное сейчас
- Маркевич смотрит на разгром от Карпат, 6 минут до первого тайма в Киеве. Вторая лига - 7 тур в группе А
- Германия – Армения 6:0. Да здравствует футбол Ханси Флика!
- УАФ предоставила письмо, в котором приглашала Шевченко на продление контракта
- Врач сказал в морг… Акценты зрителя на игре Казахстана с Украиной
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО