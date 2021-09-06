Шевченко назвал лидера сборной Украины на Евро-2020

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, кто больше всего прогрессировал из футболистов за время его работы с командой.

– При вас кто добился наибольшего прогресса?

– Однозначно, Малиновский и Зинченко. Матвиенко, Забарный – я буду называть всю команду.

Есть разные периоды – 3-4 месяца кто-то находится в лучшей форме. Лидером на чемпионате Европы однозначно был Андрей Ярмоленко. Не имея игровой практики, он приехал – и с первых дней мы видели эту искру в глазах.

– Травма Малиновского.

– Он приехал, у него уже были проблемы, о них я знал давно. С этой проблемой он доиграл сезон за "Аталанту", – сказал Шевченко на пресс-конференции.