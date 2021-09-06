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Шевченко назвал лидера сборной Украины на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-коуч также рассказал кто, добился наибольшего прогресса под его руководством

Шевченко назвал лидера сборной Украины на Евро-2020

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, кто больше всего прогрессировал из футболистов за время его работы с командой.

– При вас кто добился наибольшего прогресса?

– Однозначно, Малиновский и Зинченко. Матвиенко, Забарный – я буду называть всю команду.

Есть разные периоды – 3-4 месяца кто-то находится в лучшей форме. Лидером на чемпионате Европы однозначно был Андрей Ярмоленко. Не имея игровой практики, он приехал – и с первых дней мы видели эту искру в глазах.

– Травма Малиновского.

– Он приехал, у него уже были проблемы, о них я знал давно. С этой проблемой он доиграл сезон за "Аталанту", – сказал Шевченко на пресс-конференции.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Украина
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
06.09.2021 в 12:19
С умением Шевы кошельки воровать из карманов - зачем ему та сборная...
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fanat_football (Херсон)
06.09.2021 в 11:26
Никогда Шевченко не был тренером. Первые успехи - это за счет огромной веры в него игроков, наличия толковых помощников и фарта. Веры игроков поубавилось, вся некомпетентность Шевченко вылезла наружу.
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