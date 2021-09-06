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Шевченко назвал лидера сборной Украины на Евро-2020
Экс-коуч также рассказал кто, добился наибольшего прогресса под его руководством
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, кто больше всего прогрессировал из футболистов за время его работы с командой.
– При вас кто добился наибольшего прогресса?
– Однозначно, Малиновский и Зинченко. Матвиенко, Забарный – я буду называть всю команду.
Есть разные периоды – 3-4 месяца кто-то находится в лучшей форме. Лидером на чемпионате Европы однозначно был Андрей Ярмоленко. Не имея игровой практики, он приехал – и с первых дней мы видели эту искру в глазах.
– Травма Малиновского.
– Он приехал, у него уже были проблемы, о них я знал давно. С этой проблемой он доиграл сезон за "Аталанту", – сказал Шевченко на пресс-конференции.
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