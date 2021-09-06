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Чехия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
УНИАН
Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между сборными Чехии и Украины.
Вот и позади сентябрьские матчи квалификации на Мундиаль. Календарь лег так, что "сине-желтые" проведут третий матч цикла не под очки. Какой эксперимент устроит Петраков? Настолько ли разобранные чехи, как это показала Бельгия? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 сентября – в 21:40 по киевскому времени.
Комментаторы: Егор Старков и Сергей Швец
Режиссер трансляции: Егор Старков
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