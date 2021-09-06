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Национальная сборная Украины

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Чехия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Национальная сборная Украины
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Чехия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

УНИАН

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между сборными Чехии и Украины.

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Вот и позади сентябрьские матчи квалификации на Мундиаль. Календарь лег так, что "сине-желтые" проведут третий матч цикла не под очки. Какой эксперимент устроит Петраков? Настолько ли разобранные чехи, как это показала Бельгия? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 сентября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Егор Старков и Сергей Швец

Режиссер трансляции: Егор Старков

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В статье: Украина Чехия Товарищеский матч спарринг Трансляция Аудио онлайн стрим
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