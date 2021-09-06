Ковалец: Тренерский штаб Шевченко оставил классную команду для нового наставника

Украинский тренер Сергей Ковалец поделился мнением об играх сборной Украины против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).

- При хороших раскладах сборной Украины, если не учитывать неудачный матч с Казахстаном, в поединке с Францией нужна была победа. Впрочем, и ничью с действующими чемпионами мира можно занести в актив сине-желтым.

- Матч с Казахстаном вспоминать не хочется?

- Для меня это был шок. И пусть говорят, что футбол непредсказуем, итоговый счет в Нур-Султане был несправедливым. Без везения никуда, а оно было на стороне хозяев. В игровом плане сборная Украины на голову превосходила своего оппонента. И здесь дело не в Александре Петракове, это еще была команда Андрея Шевченко. Создать столько голевых моментов и не выиграть… Очень обидно. Эти два очка, да что говорить, и мартовская ничья как бы потом не сказались на итоговых подсчетах.

- Матч с Францией немного поднял настроение болельщикам сборной Украины?

- Конечно. Вы же видели, какая была поддержка на трибунах НСК Олимпийский. Последний раз что-то подобное, если не ошибаюсь, было два года назад в матче с Португалией. Сине-желтые не имели права плохо сыграть против французов. Мы забили классный мяч в раздевалку, но, к сожалению, в дебюте второго тайма пропустили какой-то непонятный гол. Тем не менее, считаю, что итог встречи вполне закономерен. Сборная Украины не уступила команде Франции в основных аспектах игры.

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- В отборочном турнире чемпионата мира сборной Украины осталось сыграть три поединка…

- Важно, что шансы на попадание на чемпионат мира остались. Финляндии еще предстоит сыграть два матча с французами. И несмотря на то, что у нас следующая игра против финнов, ключевыми для сине-желтых, считаю, будут два противостояния с командой Боснии и Герцеговины.

- Как вы думаете, коллектив уже проникся идеями Александра Петракова?

- Тренерский штаб Андрея Шевченко оставил классную команду для нового наставника. Без сомнения, свою лепту Петраков уже внес, но все же это еще сборная Андрея Шевченко. По двум матчам рано делать какие-то выводы. Опять же, все покажет финиш отборочного турнира", - сказал Ковалец.