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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известно, из-за чего Миколенко покинул расположение сборной

Национальная сборная Украины
Обновлено
(5 голосов)

Игрок почувствовал боль в ноге

Известно, из-за чего Миколенко покинул расположение сборной

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко пожаловался на боль в ноге из-за чего покинул расположение сборной. Об этом пишет УАФ.

Такое решение было принято, чтобы не усугубить повреждение.

Напомним, 22-летний футболист провел полный матч в отборе на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).

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В статье: Украина Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Динамiт (Василькiв)
06.09.2021 в 12:26
А тебе мучить ???
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+2
0
Vantala (Kharkiv)
06.09.2021 в 12:26
Товарняк и без Миколенко раскатают, не проблема.
Ответить
+5
0
avatar
Американец 2000
06.09.2021 в 12:18
А понос не мучал ?
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0
-16
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.09.2021 в 12:26
А тебе мучить ?*??
Ответить
+12
0
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
06.09.2021 в 12:59
Кого цікавить твій понос та інші твої захворювання?
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+4
0
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Цап-царап (Харків)
06.09.2021 в 12:13
Проходной двор...
Ответить
0
-16


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