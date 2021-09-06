Известно, из-за чего Миколенко покинул расположение сборной

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко пожаловался на боль в ноге из-за чего покинул расположение сборной. Об этом пишет УАФ.

Такое решение было принято, чтобы не усугубить повреждение.

Напомним, 22-летний футболист провел полный матч в отборе на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).