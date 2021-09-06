Шапаренко: Мы сыграли в атаке не хуже французов

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничью с Францией (1:1). Отметим, что сам Николай в матче с французами отличился дебютным голом в футболке национальной команды.

"Сбылась моя мечта - забить за сборную. Я всегда этого хотел. Жаль, что упустили победу. Воспоминания об этой игре и этот гол останутся у меня в памяти навсегда.

Мы хорошо сыграли, навязывали борьбу, выглядели не хуже французов в атаке. Но надо еще работать и работать.

Впереди у нас еще три отборочные поединки, в которых мы должны брать свои очки. Мы должны выходить на эти матчи с таким же настроем, как на Францию, и добывать положительный результат", - сказал Шапаренко.