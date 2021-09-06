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Национальная сборная Украины

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Шапаренко: Мы сыграли в атаке не хуже французов

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Сам Николай отличился дебютным голом в футболке сборной

Шапаренко: Мы сыграли в атаке не хуже французов

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничью с Францией (1:1). Отметим, что сам Николай в матче с французами отличился дебютным голом в футболке национальной команды.

"Сбылась моя мечта - забить за сборную. Я всегда этого хотел. Жаль, что упустили победу. Воспоминания об этой игре и этот гол останутся у меня в памяти навсегда.

Мы хорошо сыграли, навязывали борьбу, выглядели не хуже французов в атаке. Но надо еще работать и работать.

Впереди у нас еще три отборочные поединки, в которых мы должны брать свои очки. Мы должны выходить на эти матчи с таким же настроем, как на Францию, и добывать положительный результат", - сказал Шапаренко.

Отметим, что впереди у сборной Украины еще три матча в рамках отбора на ЧМ-2022. Дважды "сине-желтые" сыграют на выезде: против Финляндии и Боснии и Герцеговины, а также против последних – дома.

В среду, 8 сентября подопечные Александра Петракова сыграют товарищеский матч против Чехии в Пльзене. Начало — в 21:45.

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В статье: Украина Франция Николай Шапаренко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Piter (Полтава)
06.09.2021 в 13:33
Ми! Не гірше хфрвнцузів! тільки французи чемпійони а ви - шапаренко! мінус чотири очка і третє місце це по думці шапаренків - не гірше?
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0
-1
Trztrqtr (Украина)
06.09.2021 в 13:49
Шапаренко. И? Или ты свои "достижения" тоже постоянно с Иланом Маском ровняешь? Сборная отлично сыграла, к чему эти вбросы? Или вы хотите чемпионов мира в стране, в которой на матчи высшей лиги по 2-3 тысячи людей ходит?
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