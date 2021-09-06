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Шапаренко: Мы сыграли в атаке не хуже французов
Сам Николай отличился дебютным голом в футболке сборной
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничью с Францией (1:1). Отметим, что сам Николай в матче с французами отличился дебютным голом в футболке национальной команды.
"Сбылась моя мечта - забить за сборную. Я всегда этого хотел. Жаль, что упустили победу. Воспоминания об этой игре и этот гол останутся у меня в памяти навсегда.
Мы хорошо сыграли, навязывали борьбу, выглядели не хуже французов в атаке. Но надо еще работать и работать.
Впереди у нас еще три отборочные поединки, в которых мы должны брать свои очки. Мы должны выходить на эти матчи с таким же настроем, как на Францию, и добывать положительный результат", - сказал Шапаренко.
Отметим, что впереди у сборной Украины еще три матча в рамках отбора на ЧМ-2022. Дважды "сине-желтые" сыграют на выезде: против Финляндии и Боснии и Герцеговины, а также против последних – дома.
В среду, 8 сентября подопечные Александра Петракова сыграют товарищеский матч против Чехии в Пльзене. Начало — в 21:45.
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