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Шевченко vs Павелко: кому верить? | UA-Футбол Talk # 5
Мы снова с вами!
Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу снова с вами! Как всегда, встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.
Два матча сборной: какие впечатления от игр с Казахстаном и Францией?
Как дела у украинской молодежки?
Шевченко и Павелко атакуют друг друга через СМИ. Кто прав в конфликте?
УПЛ возвращается уже в конце недели. Наши ожидания от трех ближайших недель соревнований
Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко
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