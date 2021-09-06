Шевченко vs Павелко: кому верить? | UA-Футбол Talk # 5

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу снова с вами! Как всегда, встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.

Два матча сборной: какие впечатления от игр с Казахстаном и Францией?

Как дела у украинской молодежки?

Шевченко и Павелко атакуют друг друга через СМИ. Кто прав в конфликте?

УПЛ возвращается уже в конце недели. Наши ожидания от трех ближайших недель соревнований

Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко