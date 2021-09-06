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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко vs Павелко: кому верить? | UA-Футбол Talk # 5

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мы снова с вами!

Шевченко vs Павелко: кому верить? | UA-Футбол Talk # 5

Новина українською

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу снова с вами! Как всегда, встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.

enlightened Два матча сборной: какие впечатления от игр с Казахстаном и Францией?
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enlightened Шевченко и Павелко атакуют друг друга через СМИ. Кто прав в конфликте?
enlightened УПЛ возвращается уже в конце недели. Наши ожидания от трех ближайших недель соревнований

Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко

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В статье: Халат Милевского
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
06.09.2021 в 14:06
Верить нужно себе..
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