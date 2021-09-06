  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Вацко: Не стал бы говорить, что против Казахстана играла команда Петракова
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вацко: Не стал бы говорить, что против Казахстана играла команда Петракова

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Эксперт высказался о ничьей Украины с казахами

Вацко: Не стал бы говорить, что против Казахстана играла команда Петракова

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко поделился мнением о матче квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной (1:1).

"У Петракова времени на подготовку особо не было. Было время только понять кто из игроков в какой форме находится и выставить стартовый состав. Я не стал бы говорить, что против Казахстана играла команда Петракова. Я не верю, что в этом матче мы увидели что-то от Петракова. Нужно воспринимать эту ситуацию как переходной период.

Футболисты должны были брать ответственность на себя. Сборная Украины против Казахстана сыграла здорово. Караваев у Шевченко был защитником и никогда к нему не было претензий. Мы перестроились. Концовку матча доигрывали в четыре защитника. Нужно разбираться, правильно ли мы перестроились в эпизоде со вторым голом. Валлиулин правильно поужинал перед матчем.

Такие голы, которые он забил – их забить нереально. На 90+3 мы забили гол. Как мы можем отпустить такую команду как Казахстан на 90+6? Касаясь пресс-конференции Петракова, не может быть в команде мы и они", - считает Вацко.

Читайте такжеШапаренко: Мы сыграли в атаке не хуже французов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Виктор Вацко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
06.09.2021 в 16:57
Дійсно те що творило УАФ то основа, чому Петраков за пару днів повинен був зробити, те на що і пару тижнів може не вистачити Тому трошки підправив те що було і виявилось, що НЕ ВГАДАВ! До того не знаючи можливості футболістів не оживив гру, змінивши того ж Караваєва... Взагалі то методом випадкового тикання не завжди виходить вигравати.
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
06.09.2021 в 15:49
А с Францией вообще перешли на 5-4-1...
Ответить
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
06.09.2021 в 14:59
Вацко звісно "Великий Експерт", але , я впевнений що Петраков, як мінімум три тижні держав руку на пульсі.
Ответить
0
-3
avatar
armik (Киев)
06.09.2021 в 15:36
По моему мнению, он серьезно квасит, а в редкие минуты просветления издает что-то членораздельное, что сразу же размещается на сайте.
Ответить
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
06.09.2021 в 15:55
А с чем ты не согласен?
+1
0
Соколов (Никополь)
06.09.2021 в 16:38
Так как он комментирует и орет что ненормальные это трэш. Хорошо что я по матч ТВ матчи смотрю
0
0
avatar
ascent (Луксор)
06.09.2021 в 16:52
Ну это да, мне он тоже как комментатор не нравится...
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...