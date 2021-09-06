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УАФ выступила с заявлением, почему с Шевченко не был продлен контракт
УАФ опубликовала соответствующее заявление
Фото - Олександр Приходько
УАФ опубликовала официальное заявление, почему с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко не был продлен контракт.
Заявление УАФ
В связи с появлением различных трактовок в вопросе окончания контракта тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко в июле 2021 года считаем нужным сообщить дополнительные детали.
Исполком УАФ в июне 2020 года принял решение о пролонгации контракта с в то время главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом по декабрь 2022 года. То есть УАФ уже тогда четко продемонстрировала свое намерение продолжить сотрудничество до конца 2022 года.
В то же время по инициативе самого Андрея Шевченко и его ассистентов тогда было согласовано, что контракт предусматривает разделение в части срока действия: до 30 июля 2021 года плюс возможность пролонгации до конца 2022 года.
Несмотря на то, что УАФ не получила от Андрея Шевченко или его уполномоченных представителей ни одного официального письма или сообщения о пролонгации контракта, со своей стороны УАФ направила официальное письмо Андрею Шевченко относительно возможного продолжения сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021 года.
Такое письмо было направлено по почте на адрес Андрея Шевченко, которую он отметил в контракте как единственное официальное средство коммуникации, а также средствами электронной связи его уполномоченному представителю, который все это время представлял интересы Андрея Шевченко в отношениях с УАФ.
Однако ответа на него УАФ так и не получила. Поэтому начались переговоры с вероятными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины.
"Сразу еще раз напомню, что позиция УАФ по контракту тренерского штаба Андрея Шевченко была однозначной – исполкомом УАФ в июне 2020 года были приняты решения продолжить сотрудничество до конца 2022 года.
30 июля я имел личный телефонный разговор с Андреем Шевченко и, среди прочего, сказал Андрею Николаевичу, что знаю от президента УАФ о том, что между ними 2 либо 3 августа запланирована встреча. И, соответственно, сразу после этого мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы. Андрей Николаевич согласился с таким предложением.
Также лично Андрею Шевченко и его представителю, который все пять лет представлял интересы Андрея Николаевича в переговорах с УАФ, было направлено письмо с предложением встретиться в связи с окончанием контракта. Ответы на это приглашение, как и любой другой документ, подтверждающего намерения тренерского штаба Андрея Шевченко продолжить сотрудничество, мы не получили.
Надо признать, что мы были не готовы к такому развитию событий, и поэтому назначение нового тренерского штаба сборной Украины несколько затянулось. При этом я хочу подчеркнуть, что со стороны УАФ не шла речь об уменьшении суммы контракта.
Предполагалось проговорить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частей выплат, а также увеличение сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в Украине и возможность продолжения сотрудничества до окончания Евро-2024", – рассказал официальному сайту УАФ генеральный секретарь Украинского ассоциации футбола Юрий Записоцкий".
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