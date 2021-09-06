УАФ выступила с заявлением, почему с Шевченко не был продлен контракт

УАФ опубликовала официальное заявление, почему с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко не был продлен контракт.

Заявление УАФ

В связи с появлением различных трактовок в вопросе окончания контракта тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко в июле 2021 года считаем нужным сообщить дополнительные детали.

Исполком УАФ в июне 2020 года принял решение о пролонгации контракта с в то время главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом по декабрь 2022 года. То есть УАФ уже тогда четко продемонстрировала свое намерение продолжить сотрудничество до конца 2022 года.

В то же время по инициативе самого Андрея Шевченко и его ассистентов тогда было согласовано, что контракт предусматривает разделение в части срока действия: до 30 июля 2021 года плюс возможность пролонгации до конца 2022 года.

Несмотря на то, что УАФ не получила от Андрея Шевченко или его уполномоченных представителей ни одного официального письма или сообщения о пролонгации контракта, со своей стороны УАФ направила официальное письмо Андрею Шевченко относительно возможного продолжения сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021 года.

Такое письмо было направлено по почте на адрес Андрея Шевченко, которую он отметил в контракте как единственное официальное средство коммуникации, а также средствами электронной связи его уполномоченному представителю, который все это время представлял интересы Андрея Шевченко в отношениях с УАФ.

Однако ответа на него УАФ так и не получила. Поэтому начались переговоры с вероятными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины.