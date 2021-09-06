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УАФ выступила с заявлением, почему с Шевченко не был продлен контракт

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

УАФ опубликовала соответствующее заявление

УАФ выступила с заявлением, почему с Шевченко не был продлен контракт

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

УАФ опубликовала официальное заявление, почему с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко не был продлен контракт.

Заявление УАФ

В связи с появлением различных трактовок в вопросе окончания контракта тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко в июле 2021 года считаем нужным сообщить дополнительные детали.

Исполком УАФ в июне 2020 года принял решение о пролонгации контракта с в то время главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом по декабрь 2022 года. То есть УАФ уже тогда четко продемонстрировала свое намерение продолжить сотрудничество до конца 2022 года.

В то же время по инициативе самого Андрея Шевченко и его ассистентов тогда было согласовано, что контракт предусматривает разделение в части срока действия: до 30 июля 2021 года плюс возможность пролонгации до конца 2022 года.

Несмотря на то, что УАФ не получила от Андрея Шевченко или его уполномоченных представителей ни одного официального письма или сообщения о пролонгации контракта, со своей стороны УАФ направила официальное письмо Андрею Шевченко относительно возможного продолжения сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021 года.

Такое письмо было направлено по почте на адрес Андрея Шевченко, которую он отметил в контракте как единственное официальное средство коммуникации, а также средствами электронной связи его уполномоченному представителю, который все это время представлял интересы Андрея Шевченко в отношениях с УАФ.

Однако ответа на него УАФ так и не получила. Поэтому начались переговоры с вероятными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины.

"Сразу еще раз напомню, что позиция УАФ по контракту тренерского штаба Андрея Шевченко была однозначной – исполкомом УАФ в июне 2020 года были приняты решения продолжить сотрудничество до конца 2022 года.

30 июля я имел личный телефонный разговор с Андреем Шевченко и, среди прочего, сказал Андрею Николаевичу, что знаю от президента УАФ о том, что между ними 2 либо 3 августа запланирована встреча. И, соответственно, сразу после этого мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы. Андрей Николаевич согласился с таким предложением.

Также лично Андрею Шевченко и его представителю, который все пять лет представлял интересы Андрея Николаевича в переговорах с УАФ, было направлено письмо с предложением встретиться в связи с окончанием контракта. Ответы на это приглашение, как и любой другой документ, подтверждающего намерения тренерского штаба Андрея Шевченко продолжить сотрудничество, мы не получили.

Надо признать, что мы были не готовы к такому развитию событий, и поэтому назначение нового тренерского штаба сборной Украины несколько затянулось. При этом я хочу подчеркнуть, что со стороны УАФ не шла речь об уменьшении суммы контракта.

Предполагалось проговорить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частей выплат, а также увеличение сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в Украине и возможность продолжения сотрудничества до окончания Евро-2024", – рассказал официальному сайту УАФ генеральный секретарь Украинского ассоциации футбола Юрий Записоцкий".

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (31)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.09.2021 в 17:41
Літом барса по ел.пошті розірвала контракт з одним із своїх гравців,зекономили на папері та телеф.дзвінків. УАФ взяли з них приклад.
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0
0
vladislav (Харьков)
06.09.2021 в 17:19
Зрозуміло, що хтось десь бреше, чи Павелко, чи Шевченко...
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+2
0
Alex-696 (Немирів)
06.09.2021 в 17:24
Здається, що обоє.
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
06.09.2021 в 16:48
Жена шантажировала мужа и говорила забираю детей и уезжаю к маме , но однажды он сказал уезжай так чисто что б узнать, а не врет ли она , и ей пришлось уехать потому что если она останется то не сможет больше шантажировать мужа.И вот сидит жена одна плачет она бы хотела вернуться, но у мужа новая женщина. Вопрос кто виноват? Жена потому , что ушла? Или муж потому , что сказал уходи?
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+8
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.09.2021 в 17:15
Дуже вдала паралель! Шева думав, що після звільнення черга за ним утвориться... Першим Мілан- мрія Андрія, ну на крайняк друг Абрамович візьме, але як на зло Тухель ЛЧ виграв. Амбіції зашкалюють, але всі розуміють мабуть рівень компетенції його як тренера...
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+2
0
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TerenceV (Київ)
06.09.2021 в 16:43
Навіщо якісь листи, звернення, якщо Павелко і Шевченко куми? Я не вірю в офіційну заяву УАФ. Там якась інша причина...
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+5
-1
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ascent (Луксор)
06.09.2021 в 16:48
Шеченко: "Не кум ты мне..."
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+1
-3
royalstas (Вінниця)
06.09.2021 в 16:42
Я не розумію як можна тренеру який ще ніде не тренував дати оклад в 2.5 ляма баксів?) Просто ну от як? Який би там Шева не був (а як на мене це посередній тренер) нам потрібний дешевший тренер. Потрібно вкладати гроші в людей, в інфраструктуру. Щоб зявлялись нові Ярмоленки та Коноплянки!
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+5
0
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
06.09.2021 в 16:29
Шевченко це «ватник» шукав вигоди, але не вийшло в Iталii i Англii, мутки наганяе, бо е пропозиції від північно - східного сусіда
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+2
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
06.09.2021 в 16:26
больше месяца отмазку сочиняли) павелка, да все поняли что твоему кумасе просто все надоело и он тебя кинул
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+2
-1
VladKoval61 (Херсон)
06.09.2021 в 16:25
шева как тренер полний ноль что подтвердило евро а теперь он боится остаться без работи кому шева сейчас нужен
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+3
-4
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ascent (Луксор)
06.09.2021 в 16:41
Динамо?
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+1
-4
Alex-696 (Немирів)
06.09.2021 в 17:19
Беріть його в вялікій шохтьор, там скоро зєбру поженуть разом з оленем)))
0
0
госпітальєр (львів)
06.09.2021 в 16:18
шева сам злиняв і слава Богу,а ці розборки через місяць смішні та й до чого,щось інтригував,але пошився в дурні
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+5
-1
MaximSK (Киев)
06.09.2021 в 16:18
Если Павелко и УАФ хотели чтобы контракт был продолжен, нельзя было позвонить Шеве и спросить почему он не отвечает на предложение. Тем более наверняка Павелко с Шевой были на связи. Здесь что-то не чисто, либо полное дилетантство со стороны УАФ.Если команда не сможет занять второе место в группе, надо распустить УАФ и уволить Павелко за халатность и дилетантство, создал на ровном месте проблемы, потом 3 недели искал нового тренера.
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+6
-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.09.2021 в 17:11
Павелка треба було звільнити ще після історії з Швейцарією, ось де повне дилетанство проявилося в повній мірі
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+2
-1
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usovvictor (Kharkov)
06.09.2021 в 17:17
...так так оно и есть...
0
0
Ol-g (Одесса)
06.09.2021 в 16:11
Імперія завдає удару у відповідь
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+1
-1
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С.Карпович. (Ланівці)
06.09.2021 в 16:10
Тут все просто,Шева вчасно зрозумів що керівництво УАФ довбоконики.і що є момент звалити,але зберегти лице.винен буде кум.
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+2
-1
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Полiccя (Житомир)
06.09.2021 в 15:47
Павелко аут
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+3
-2
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ascent (Луксор)
06.09.2021 в 15:39
Я конечно не юрист, но автоматическая пролонгация подразумевает продление контракта, если стороны не против (так по крайней мере действуют банки)! Какой еще ответ должен был прислать Шевченко? Если ответа не было, то это означает только одно - автоматическое продление.
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+2
-7
avatar
ascent (Луксор)
06.09.2021 в 15:45
Например, "Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении в течение 15 дней до расчетной даты прекращения действия договора». Ну конечно могут быть варианты, но почему-то о них нам не говорят. Дайте выдержку об условиях продления и всем станет ясно!
Ответить
+2
-3
Kela (Одесса)
06.09.2021 в 15:47
так Шева сам зачвил что покидает сборную
+4
-3
avatar
ascent (Луксор)
06.09.2021 в 16:35
А какую юридическую силу имеет заявление в прессе (если вообще это было)? Если завтра любой футболист выйдет и скажет: "А расторгаю контракт!", то что будет?
+1
-3
ruobosru (воркута)
06.09.2021 в 15:38
позорище..они что сами не могут порешать между собой?зачем все это выносить?
Ответить
+6
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
06.09.2021 в 15:34
Куми вирішили всіх ідіотами зробити і театр тут влаштовують, переводять стрілки один на одного... Зідзвонитись не судьба?
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+13
-1
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alexey-54 (Харьков)
06.09.2021 в 15:50
Случайно минуснул. Кумовья деньги не поделили(
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+6
0
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alex 66 (Кременчук)
06.09.2021 в 16:07
Та все ясно как божий день, Павелко кинул на бабки Шеву. Шева либо попросил повышения зп, либо Павелко кинул Шеву на призовые с Евро.
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+5
-2
Litb@rski (Кёльн)
06.09.2021 в 16:18
Правильно украинским языком ЗДЗВОНИТИСЯ
Ответить
+1
-7
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ascent (Луксор)
06.09.2021 в 16:44
...кто это выговорит?
+2
-4
avatar
Stuntriding (Киев)
06.09.2021 в 17:01
А не проще ....зателефонувати...или....передзвонити.....?А то пока .....здвонитися....и батарея сядетПоловину слов ввели не понятно откуда.
+3
-2


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