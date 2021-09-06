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Леоненко - о матче с Казахстаном: Даже если мы два гола пропустили, то должны были забивать пять

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И снова о матче с Казахстаном

Леоненко - о матче с Казахстаном: Даже если мы два гола пропустили, то должны были забивать пять

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины, а нынче эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал игру отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина (2:2).

"Если разбирать второй гол, Караваев защитником никогда не был. Его просто назначили на эту позицию. Он всегда играл в полузащите. Даже если мы два гола пропустили, то должны были забивать пять.

Надо говорить о мастерстве. Когда тот-же Соболь вышел один на один, у него было четыре варианта. Он выбрал самый худший, самый простой, самый глупый. Если ты серьезный футболист, ты, выходя один на один, знаешь, что делать", - сказал Леоненко.

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В статье: Украина Виктор Леоненко Казахстан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.09.2021 в 16:57
саме так.
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