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Степаненко: Считаю, что с Францией мы могли бы побороться и за три очка

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Опорный хавбек подвел итоги матча с чемпионами мира

Степаненко: Считаю, что с Францией мы могли бы побороться и за три очка

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями после домашней ничьей с Францией (1:1).

"В принципе, сыграли хорошо. За игру нам можно поставить твердую четверку. Понятно, что нам повезло в конце матча, была стойка. Впрочем, мы и пропустили гол, который не должны были пропускать.

Фланговые передачи должны быть нашей сильной стороной, поскольку у нас три высокие центральные защитники. Но так получилось, была хорошая передача. Я лично считаю, что мы могли бы побороться и за три очка.

После игры мы с ребятами поблагодарили друг друга, нас поблагодарил Александр Петраков, все нормально", - сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Франция
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
06.09.2021 в 17:17
Борцы. Пупки не порвите
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