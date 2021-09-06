Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко: Считаю, что с Францией мы могли бы побороться и за три очка
Опорный хавбек подвел итоги матча с чемпионами мира
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник
"В принципе, сыграли хорошо. За игру нам можно поставить твердую четверку. Понятно, что нам повезло в конце матча, была стойка. Впрочем, мы и пропустили гол, который не должны были пропускать.
Фланговые передачи должны быть нашей сильной стороной, поскольку у нас три высокие центральные защитники. Но так получилось, была хорошая передача. Я лично считаю, что мы могли бы побороться и за три очка.
После игры мы с ребятами поблагодарили друг друга, нас поблагодарил Александр Петраков, все нормально", - сказал Степаненко.
Популярное сейчас
- Футболист Динамо сменил игровой номер
- Власти Бразилии объяснили, почему вмешались в матч против Аргентины. Месси возмущен
- Ответ УАФ Шевченко, скандал в матче Бразилия - Аргентина. Главные новости за 5 сентября
- Отбор к ЧМ-2022. Украина снова играет вничью и делит второе место в группе D
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО