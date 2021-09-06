Степаненко: Считаю, что с Францией мы могли бы побороться и за три очка

Полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями после домашней ничьей с Францией (1:1).

"В принципе, сыграли хорошо. За игру нам можно поставить твердую четверку. Понятно, что нам повезло в конце матча, была стойка. Впрочем, мы и пропустили гол, который не должны были пропускать.

Фланговые передачи должны быть нашей сильной стороной, поскольку у нас три высокие центральные защитники. Но так получилось, была хорошая передача. Я лично считаю, что мы могли бы побороться и за три очка.

После игры мы с ребятами поблагодарили друг друга, нас поблагодарил Александр Петраков, все нормально", - сказал Степаненко.