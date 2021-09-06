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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины вылетела в Чехию - ФОТО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Товарищеский матч состоится в среду

Сборная Украины вылетела в Чехию - ФОТО

uaf.ua

Новина українською

Сборная Украины завершила свой сентябрьский сбор.

Сегодняшняя тренировка, в которой приняли участие все 19 исполнителей, присутствующих сейчас в расположении сборной, была посвящена выполнению тактических задач. Тренерский штаб уже начал подготовку к поединку с Чехией, затем идет наработка игровой схемы и отладки действий различных звеньев команды.

В 17.10 чартерным рейсом сборная вылетела в Прагу. Ожидается, что перелет займет около двух часов.

Еще один час займет переезд автобусом из столицы Чехии в Пльзень, где на стадионе "Дусан-Арена" 8 сентября и состоится товарищеская игра.

Сине-желтые разместятся в отеле Vienna House. Сегодня по программе - только поселение, ужин отдых. Предигровые активности состоятся уже завтра.

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В статье: Украина Чехия
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Источник:
УАФ

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