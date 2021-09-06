Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины вылетела в Чехию - ФОТО
Товарищеский матч состоится в среду
uaf.ua
Сегодняшняя тренировка, в которой приняли участие все 19 исполнителей, присутствующих сейчас в расположении сборной, была посвящена выполнению тактических задач. Тренерский штаб уже начал подготовку к поединку с Чехией, затем идет наработка игровой схемы и отладки действий различных звеньев команды.
В 17.10 чартерным рейсом сборная вылетела в Прагу. Ожидается, что перелет займет около двух часов.
Еще один час займет переезд автобусом из столицы Чехии в Пльзень, где на стадионе "Дусан-Арена" 8 сентября и состоится товарищеская игра.
Сине-желтые разместятся в отеле Vienna House. Сегодня по программе - только поселение, ужин отдых. Предигровые активности состоятся уже завтра.
Популярное сейчас
- Известно, из-за чего Миколенко покинул расположение сборной
- Футболист Динамо сменил игровой номер
- Власти Бразилии объяснили, почему вмешались в матч против Аргентины. Месси возмущен
- Врач сказал в морг… Акценты зрителя на игре Казахстана с Украиной
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО