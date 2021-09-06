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Шапаренко вошел в топ-3 игроков 5-го тура квалификации ЧМ по данным FedEx

Национальная сборная Украины
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Украинец расположился на 3-м месте рейтинга после Эзджана Алиоски и Яна Зоммера.

Шапаренко вошел в топ-3 игроков 5-го тура квалификации ЧМ по данным FedEx

Фото: uaf.ua/ автор: Павел Кубанов

Новина українською

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко вошел в тройку лучших игроков 5-го тура квалификации ЧМ-2022 по данным FedEx.

В данном рейтинге Шапаренко занял 3-е место, пропустив вперед защитника Северной Македонии Эзджана Алиоски и голкипера Швейцарии Яна Зоммера.

На счету Шапаренко гол в ворота сборной Франции (1:1), Алиоски в матче против сборной Исландии (2:2) забил гол и отдал результативную передачу, а Зоммер отразил пенальти в ничейном поединке против Италии (0:0).

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В статье: Украина Николай Шапаренко
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