Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шапаренко вошел в топ-3 игроков 5-го тура квалификации ЧМ по данным FedEx
Украинец расположился на 3-м месте рейтинга после Эзджана Алиоски и Яна Зоммера.
Фото: uaf.ua/ автор: Павел Кубанов
Хавбек
В данном рейтинге Шапаренко занял 3-е место, пропустив вперед защитника Северной Македонии Эзджана Алиоски и голкипера Швейцарии Яна Зоммера.
На счету Шапаренко гол в ворота сборной Франции (1:1), Алиоски в матче против сборной Исландии (2:2) забил гол и отдал результативную передачу, а Зоммер отразил пенальти в ничейном поединке против Италии (0:0).
???? The top 3 performers from Matchday 5 ????— European Qualifiers (@EURO2020) September 6, 2021
???????? Ezgjan Alioski
???????? Yann Sommer
???????? Mykola Shaparenko
Who would you include? ????#WCQ | #EQPerformanceZone | @FedExEurope pic.twitter.com/xObI7nJRTh
Популярное сейчас
- УАФ выступила с заявлением, почему с Шевченко не был продлен контракт
- Защитник Шахтера Додо отстранен на два матча УПЛ
- "Что-то осталось за кулисами". Денисов - о ситуации между УАФ и Шевченко
- Отбор к ЧМ-2022. Украина снова играет вничью и делит второе место в группе D
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО