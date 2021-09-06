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Национальная сборная Украины

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Кирилл Ковальчук: Шансов выйти на ЧМ-2022 у сборной Украины очень мало

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Многое потеряно, а впереди три очень непростые игры

Кирилл Ковальчук: Шансов выйти на ЧМ-2022 у сборной Украины очень мало

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Кирилл Ковальчук поделился своими мыслями по поводу очередной, пятой по счету, ничьей (1:1 с Францией) национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2022.

"С французами ведь хорошо играли, и ничья с ними вполне заслуженная. Франция за весь матч имела несколько моментов, да и у нашей команды тоже была возможность забить, когда Забарный не попал в ворота. Жаль, что играем с чемпионом мира вничью, а при этом турнирная ситуация складывается таким образом, что в вопросе выхода в финальную часть мирового первенства не все от нас зависит.

Футболисты сборной Украины мало что давали Франции сделать. Увы, в одном из эпизодов наши защитники проиграли позицию, дав возможность пробить. Если бы Украина добилась успеха во второй раз, то конечно же, было бы поинтересней. Хотя после этого тактика была бы наверняка оборонительной.

На самом деле, шансов выйти на чемпионат мира-2022 очень мало. Все пишут, что главным конкрентом Украины в оставшейся турнирной дистанции будет Финляндия, однако повторюсь: я думаю, что фаворитом номер один на второе место является Босния и Герцеговина. Судьба путевки в финальную часть чемпионата мира, конечно, в наших руках. Но глядя на то, как мы играем с казахами и когда играем вторым номером (например, с Португалией, той же Францией), то выглядим здорово. А когда соперничаем с такими сборными, как Австрия, те же Казахстан, Финляндия, то такие матчи показывают, что играть с ними первым номером тяжело", - сказал Ковальчук.

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В статье: Украина Кирилл Ковальчук
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Комментарии (2)
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emart57 (Киев)
06.09.2021 в 20:45
Выйдем однозначно. Настрой позволяет
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Соколов (Никополь)
06.09.2021 в 18:55
Та что ты юлишь? Скажи прямо шансов нет. К чему эта толерантность
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