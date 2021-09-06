Шевченко: Честно сказал Буяльскому, что будем его вызывать, когда будем понимать, как его использовать

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему хавбек "Динамо" Виталий Буяльский редко вызывался в национальную команду.

"Были моменты, когда у него были травмы. Второй момент — я уважаю этого игрока, он ведущий в "Динамо", но мы играли по одной системе.

А вызывать игрока, чтобы он потом не играл или играл не на своей позиции, заставлять играть его не так эффективно.

Я честно ему сказал, что когда мы будем понимать, как его использовать, тогда будем вызывать", - сказал Шевченко.