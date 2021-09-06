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Шевченко: Честно сказал Буяльскому, что будем его вызывать, когда будем понимать, как его использовать
Андрей Николаевич рассказал, почему не вызывал в сборную Буяльского
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Экс-главный тренер
"Были моменты, когда у него были травмы. Второй момент — я уважаю этого игрока, он ведущий в "Динамо", но мы играли по одной системе.
А вызывать игрока, чтобы он потом не играл или играл не на своей позиции, заставлять играть его не так эффективно.
Я честно ему сказал, что когда мы будем понимать, как его использовать, тогда будем вызывать", - сказал Шевченко.
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