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Шевченко: Честно сказал Буяльскому, что будем его вызывать, когда будем понимать, как его использовать

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

Андрей Николаевич рассказал, почему не вызывал в сборную Буяльского

Шевченко: Честно сказал Буяльскому, что будем его вызывать, когда будем понимать, как его использовать

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему хавбек "Динамо" Виталий Буяльский редко вызывался в национальную команду.

"Были моменты, когда у него были травмы. Второй момент — я уважаю этого игрока, он ведущий в "Динамо", но мы играли по одной системе.

А вызывать игрока, чтобы он потом не играл или играл не на своей позиции, заставлять играть его не так эффективно.

Я честно ему сказал, что когда мы будем понимать, как его использовать, тогда будем вызывать", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (9)
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Alex-696 (Немирів)
06.09.2021 в 22:32
Зато зіну використовували правильно. З крайнього захисника/півзахисника без толку намагались зробити опорника-розігруючого. Подвійні стандарти? Чи Шева просто бреше?
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+4
-2
kapkan (Луганск)
06.09.2021 в 22:54
Та и Малиновским любые позиции в полузащите пытался закрыть. Только ни разу он не сыграл на своей позиции.
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0
-1
Ol-g (Одесса)
06.09.2021 в 22:12
А инфо на старая?
Ответить
+1
-2
Mexxxxx (Просяная)
06.09.2021 в 23:07
Полгода назад точно такая же статья уже была. Или тут архив накопали и хоть что-нибудь лишь бы про Шевченко побольше, уж очень смакуют темой с разрывом контракта, кто-то крутит. Или Шева повторяется, хотя вряд ли, кому и зачем он мог сказать, что не брал игрока потому что... бред короче
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
06.09.2021 в 22:12
Такое бывает в сборных.
Ответить
+1
-3
Soccermen (Ростов)
06.09.2021 в 22:11
Гребанный клоун вали пазик используй
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+3
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.09.2021 в 23:07
Рашист з нори виліз ! Ану геть звідси здрисни, шакал облізлий ! Не зря в тебе ущербний, нік-- Екскремент
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0
0
Phenomenon (Пересыпь)
06.09.2021 в 22:06
Хорошего игрока тренер должен знать как и где использовать
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+6
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
06.09.2021 в 22:26
Ну не в Баварії ж грає.
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0
-4


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