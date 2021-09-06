Павлов: На первое место забраться уже будет сложно, верю в выход на ЧМ через плей-офф

Бывший тренер "Ворсклы", "Мариуполя", "Динамо" и "Днепра" Николай Павлов поделился своим мнением о шансах сборной Украины в отборе ЧМ-2022.

— Матчи с Казахстаном и Францией Украина свела вничью. Как можно оценить этот результат?

— Пока я вижу сборную Андрея Шевченко. Играют все те же ребята, которых наигрывал он. При нем все футболисты тоже прогрессируют. На мой взгляд, за пять лет в плане игры сборная добилась сумасшедшего прогресса. Конечно, были неудачные игры на Евро с Австрией и Англией, но были на это свои причины. Конечно, жаль, что так все получилось в истории с уходом Андрея Шевченко из сборной. Мы не знаем всех нюансов, но в любом случае это не делает чести нашему футболу.

— Что вам еще понравилось в игре сборной Украины в этих двух матчах?

— Я бы не выделял отдельных футболистов или какие-то тактические наработки или схемы. Сейчас я смотрю футбол больше, как болельщик. И эмоции иногда меня могут перехлестывать, чтобы спокойно и объективно оценить игру. Поэтому экспертом в студии вы меня не увидите.

— Как болельщик вы довольны ничьей со сборной Франции?

— Да, это был матч против чемпионов мира. Но больше всего как болельщику мне понравилось то, что наши ребята играли почти при полных трибунах, чего после карантина давно не было. 12-й игрок подгонял команду вперед, а ребята это чувствовали и отдавались на поле. Такое взаимодействие помогло добиться приемлемого результата. При таких трибунах плохо играть невозможно.

— У сборной пять ничьих в нынешнем отборе ЧМ. Теперь выход на чемпионат мира под вопросом?

— Но и ведь и главный фаворит группы – сборная Франции, тоже теряет очки. А они чемпионы мира. Конечно, по потерянным очкам мы можем оказаться и ниже третьего места. Но можем и наоборот, быть на второй позиции. Думаю, на первое место забраться, конечно, уже будет сложно. Схема отбора открывает нам перспективу побороться за выход на чемпионат мира в стыковых матчах. Я в этот путь верю, видя, как играет команда, как она старается и отдается на поле.

— Сборная поставила себя в ситуацию, когда в оставшихся матчах надо только выигрывать.

— Мы в игре, как сказал главный тренер. Мы ему верим, как и он верит в футболистов.