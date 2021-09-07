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Конопля: Я приехал в сборную Украины, чтобы показывать результат
Защитник получил вызов на спарринг с Чехией
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Защитник "Шахтера" Ефим Конопля получил вызов в сборную Украины на товарищеский матч с Чехией. Футболист поделился эмоциями от приезда в расположение команды, а также высказался о предстоящем оппоненте.
"Вызов в сборную — это всегда приятно, так как это главная команда страны. Я очень рад всех видеть ребят, так же как и они меня. Я приехал сюда, чтобы показывать результат и добиваться целей вместе с командой.
Матч с Францией? Очень понравилось, как играла команда: очень собранно, слажено. Было видно очень хорошее желание у ребят и мотивацию. Было приятно смотреть, как все ребята дорабатывали, старались и бились друг за друга.
Всегда хочется играть, неважно, товарищеский это матч или нет. Так что все будут ждать своего шанса, и я надеюсь его получу. Чехия — слаженная, организованная команда. Тренерский штаб нам еще объяснит подробнее, что и как нам лучше делать, будем пробовать это в игре", — сказал Конопля на YouTube-канале УАФ.
Напомним, уже завтра, 8 сентября, сборная Украины сыграет товарищеский матч с Чехией в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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