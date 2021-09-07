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Национальная сборная Украины

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Конопля: Я приехал в сборную Украины, чтобы показывать результат

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник получил вызов на спарринг с Чехией

Конопля: Я приехал в сборную Украины, чтобы показывать результат

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля получил вызов в сборную Украины на товарищеский матч с Чехией. Футболист поделился эмоциями от приезда в расположение команды, а также высказался о предстоящем оппоненте.

"Вызов в сборную — это всегда приятно, так как это главная команда страны. Я очень рад всех видеть ребят, так же как и они меня. Я приехал сюда, чтобы показывать результат и добиваться целей вместе с командой.

Матч с Францией? Очень понравилось, как играла команда: очень собранно, слажено. Было видно очень хорошее желание у ребят и мотивацию. Было приятно смотреть, как все ребята дорабатывали, старались и бились друг за друга.

Всегда хочется играть, неважно, товарищеский это матч или нет. Так что все будут ждать своего шанса, и я надеюсь его получу. Чехия — слаженная, организованная команда. Тренерский штаб нам еще объяснит подробнее, что и как нам лучше делать, будем пробовать это в игре", — сказал Конопля на YouTube-канале УАФ.

Напомним, уже завтра, 8 сентября, сборная Украины сыграет товарищеский матч с Чехией в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
канал УАФ на YouTube

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Комментарии (3)
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andinho (Lviv)
07.09.2021 в 11:06
Юхиме, докажи щось на клубному рівні, а потім будеш розказувати як тре грати в збірній. Поки що явно не дотягуєш
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.09.2021 в 10:13
Удачи! Реально должен забрать в сборной это место!
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0
-3
Соколов (Никополь)
07.09.2021 в 10:08
Ещё одного лавочника пропихивают
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+2
-1


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