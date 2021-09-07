Конопля: Я приехал в сборную Украины, чтобы показывать результат

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля получил вызов в сборную Украины на товарищеский матч с Чехией. Футболист поделился эмоциями от приезда в расположение команды, а также высказался о предстоящем оппоненте.

"Вызов в сборную — это всегда приятно, так как это главная команда страны. Я очень рад всех видеть ребят, так же как и они меня. Я приехал сюда, чтобы показывать результат и добиваться целей вместе с командой.

Матч с Францией? Очень понравилось, как играла команда: очень собранно, слажено. Было видно очень хорошее желание у ребят и мотивацию. Было приятно смотреть, как все ребята дорабатывали, старались и бились друг за друга.

Всегда хочется играть, неважно, товарищеский это матч или нет. Так что все будут ждать своего шанса, и я надеюсь его получу. Чехия — слаженная, организованная команда. Тренерский штаб нам еще объяснит подробнее, что и как нам лучше делать, будем пробовать это в игре", — сказал Конопля на YouTube-канале УАФ.