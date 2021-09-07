Сабо: Если сборная Украины выиграет три игры, второе место нам обеспечено

Бывший тренер сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Йожеф Сабо оценил шансы национальной команды квалифицироваться на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

"Наша команда, однозначно, сильнее чем Финляндия и Босния и Герцеговина. У нас есть очень классные, хорошие футболисты. Те же Зинченко, Малиновский, Ярмоленко и еще некоторые игроки, которые играют за границей, и играют там не на последних ролях.

Если мы выиграем три игры, то второе место нам обеспечено, ведь те же французы, с таким составом, который играл против нас, могут и не выиграть все игры, которые остались", - считает Сабо.