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Сабо: Если сборная Украины выиграет три игры, второе место нам обеспечено
Экс-коуч сборной оценил шансы "сине-желтых" на ЧМ-2022
Бывший тренер сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Йожеф Сабо оценил шансы национальной команды квалифицироваться на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
"Наша команда, однозначно, сильнее чем Финляндия и Босния и Герцеговина. У нас есть очень классные, хорошие футболисты. Те же Зинченко, Малиновский, Ярмоленко и еще некоторые игроки, которые играют за границей, и играют там не на последних ролях.
Если мы выиграем три игры, то второе место нам обеспечено, ведь те же французы, с таким составом, который играл против нас, могут и не выиграть все игры, которые остались", - считает Сабо.
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