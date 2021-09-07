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Национальная сборная Украины

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Сабо: Если сборная Украины выиграет три игры, второе место нам обеспечено

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-коуч сборной оценил шансы "сине-желтых" на ЧМ-2022

Сабо: Если сборная Украины выиграет три игры, второе место нам обеспечено

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Йожеф Сабо оценил шансы национальной команды квалифицироваться на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

"Наша команда, однозначно, сильнее чем Финляндия и Босния и Герцеговина. У нас есть очень классные, хорошие футболисты. Те же Зинченко, Малиновский, Ярмоленко и еще некоторые игроки, которые играют за границей, и играют там не на последних ролях.

Если мы выиграем три игры, то второе место нам обеспечено, ведь те же французы, с таким составом, который играл против нас, могут и не выиграть все игры, которые остались", - считает Сабо.

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В статье: Украина Йожеф Сабо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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androma (Вересневе)
07.09.2021 в 12:11
Якщо Франція не виграє свої ігри то нам взагалі кирдик. А в іншому випадку доля другого місця буде вирішуватись в останньому матчі в Боснії. Ну і не нарватись би в плей-оф на якісь Нідерланди, хоча там уже всі будуть Нідерландами.
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Spivak63
07.09.2021 в 11:54
Фины выигрывают у казахов , Босния так же играет в ничью с французами и чем же наши инвалиды лучше перечисленных)? Ключевое слово ЕСЛИ!
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Uraaa37 (Одесса )
07.09.2021 в 11:41
Выйдет, но без советов Сабо.
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Caballero (Fale state)
07.09.2021 в 11:41
Скляний погляд у Саби. Точно під кайфом.
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Соколов (Никополь)
07.09.2021 в 11:03
А если Финляндия возьмёт очки с Францией то фиг. Дед не неси чемуху. Украина не выйдет
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