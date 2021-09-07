Яремчук: Получится ли у нас выйти на ЧМ-2022? Все в наших руках

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал результаты национальной команды на ЧМ-2022.

- Вас заколдовали на ничьи в отборе ЧМ-2022?

- Тяжело сказать, так получается. Это футбол. Это не проигрыш, но если бы мы дважды не потеряли очки с Казахстаном, с Финляндией не пропустили на 89-й минуте, то были бы сейчас на 1-м месте. Но мы потеряли очки и на 3-м месте. Находимся в подвешенном состоянии - получится у нас выйти на ЧМ или нет. Все в наших руках.

В Казахстане я впервые забил за сборную дальним ударом. Был прекрасный пас от Александра Караваева - на глотку. Просто принял такое решение. Шла вторая минута матча - можно было рисковать и пробить по воротам. Почему нет? Надо было принимать быстрое решение, получился хороший гол.

- В матче с Францией ты отдал голевую передачу с правого фланга. Ты смещался туда по новой системе?

- Не могу сказать, что это новая система. Получилась такая контратака, я простреливал на Цыганкова, мяч от Виктора отрикошетил, а Шапаренко забил прекрасный дебютный гол.

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- А могли победить Францию?

- Нет. Я считаю, что это был матч, в котором мы не заслужили проиграть. Этот гол Франции был каким-то ненужным, некрасивым. Но они попали в штангу во втором тайме, в первой половине Марсьяль не реализовал выход 1 на 1. 1:1 - закономерный результат.

Я давно знаю Петракова и его требования. Выполняю то, что он от меня требует. А как будет дальше... Мы провели только 2 матча. Мы должны добывать результат и выйти на ЧМ. Я буду делать все возможное, чтобы помочь ему. Надеюсь, и он будет помогать, чтобы я забил как можно больше голов.

- Выучил уже португальские слова.

- Нет.

- Знаешь, как будет "Добрый день"?

- Bom dia.

После приезда из сборной у меня должен появиться учитель. В Португалии живет очень много украинцев, сразу почувствовал их поддержку - много людей начали писать мне. Писали, если мне что-то нужно, любой каприз - стоит только сказать.

Я пока еще живу в отеле. Это время было очень тяжелым. Процесс адаптации он такой. Так было и в Бельгии. Но у меня есть опыт адаптации в Бельгии. Нужно делать то же, что я делал там. Тогда придет результат. В остальном все прекрасно, очень хорошее отношение ко мне, - сказал Яремчук.