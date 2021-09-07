Дебют Кочергина и Качарабы, возвращение Зинченко. Каким будет состав Украины на игру с чехами

В эту среду, восьмого сентября, Александр Петраков проведет свой третий матч во главе национальной сборной Украины. Если две прошлые встречи носили статус официальной, были важны и имели турнирное значение, то поединок Пльзене, где "сине-желтые" встретятся с чехами, будет товарищеским. То есть, тем, в котором не победа выходит на первый план, а попытка наиграть новичков и дать игровое время молодежи. Одним словом, будущую встречу можно охарактеризовать одним предложением: "В ожидании дебютов".

UA-Футбол решил проанализировать текущий набор футболистов, сделав свой прогноз, каким получится стартовый состав Украины на игру с Чехией.

Прежде всего стоит напомнить, что часть основных футболистов уже отправились в клубы, дабы получить больше времени на подготовку к возобновлению своих первенств. Это еще раз говорит о статусе будущей встречи. Петраков досрочно отпустил Пятова, Матвиенко, Степаненко, Забарного, Миколенко, Сидорчука и Малиновского. Параллельно с этим на их место были довызваны три человека - Сергей Булеца, Владислав Кочергин и Ефим Конопля. Итого, для игры с четветьфиналистом прошедшего Евро, в распоряжении коуча осталось 19 игроков.

Базовая схема Александра Петракова - 3-4-3. С большой долей вероятности наставник продолжит приучать состав именно к такому расположению, а потому от этого мы и будем отталкиваться. На позицию вратаря претендуют двое - Дмитрий Ризнык и Денис Бойко. Оба не попали в первоначальную заявку, а были вызваны дополнительно, из-за вылета Трубина, Бущана и Лунина. Александр Петраков хорошо знаком с Ризныком, работал с ним в молодежной команде, которая выиграла чемпионат мира, а сам Дмитрий уже несколько раз вызывался предыдущим штабом на сборы главной команды. Крайне вероятно, что настало время для его дебюта.

Оборона. Центральные защитники. Наш выбор - Тарас Качараба, Сергей Кривцов и Александр Сирота. Как минимум, этот выбор связан с тем, что больше центрбеков в заявке команды нет. Можно предположить, что эту позицию могут экстренно закрыть Тымчик (ПЦЗ), Соболь или Корниенко (ЛЦЗ), но для чего идти на такой шаг, если под рукой три доступных центральных защитника. Сирота выйдет левым центральным, Качараба - правым. Для обоих будущая встреча станет дебютной в составе сборной. Между ними расположится опытный Сергей Кривцов, который будет подсказывать и управлять действиями более молодых товарищей.

Переходим к латералям. Александр Тымчик провел добротный матч против Франции, а потому именно он должен будет начать встречу с чехами с первых минут. Ранее он не был основным выбором у Андрея Шевченко, однако в новой схеме действует более уверенно, нежели Караваев. Слева можно было бы сделать ставку на Соболя или Зинченко, но, по нашему мнению, там дебютирует Виктор Корниенко. Игрок "Шахтера" играл на победном молодежном ЧМ именно на этой позиции, а значит Петраков отлично знает, на что способен молодой фулбек. Физического здоровья Виктору хватит, дабы отвечать за всю бровку, успевая отрабатывать и в обороне, и в атаке.

На две позиции в центре поля выбор достаточно неплохой. Учитывая, что Харатин досрочно уехал в новый клуб из-за проблем со здоровьем, в строю остаются четыре футболиста - Булеца, Шапаренко, Макаренко и Зинченко. Шапаренко был одним из лучших в игре с французами, оставив на киевском стадионе немало сил, в то время, как Александр Зинченко отдыхал из-за перебора желтых карточек. Теперь они должны будут поменяться местами - игрок "Сити" начнет с первых минут, а Николай станет неким джокером, который сможет усилить свою команду по ходу встречи. В паре с Зинченко появится Макаренко. За ним опыт, за ним умение "тащить рояль", а не только созидать, за ним два первых пропущенных матча. Не зря же он получил вызов и тренировался наравне со всеми. Булеца же появится по ходу игры, параллельно с этим дебютировав за сборную Украины.

Крылья атаки, они же фланги. Позиция правого вингера зарезервирована за Ярмоленко. По ряду причин. Андрей практически не играет в своем клубе, получая мизерное количество времени, а потому в сборной отдается на все 100 процентов. Андрей - самый опытный игрок из нынешнего состава, вожак и лидер атаки, на которого ориентируются многие партнеры. В старте сборной будет хватать новичков и дебютантов, а потому именно с Ярмоленко они должны будут брать пример.

С левым флангом сложнее. По сути, здесь два претендента - Зубков и Кочергин. Первый был основным у Андрея Шевченко, но у Петракова уже не пользуется такой популярностью. Появление второго в сборной ждали все, в том числе сам Владислав, а потому с уровнем мотивации проблем не будет. После ухода Реброва из "Ференцвароша" Зубков стал получать гораздо меньше игрового времени, выйдя в старте лишь четырежды в десяти играх "фради". Отсюда и не лучшая статистика - одна голевая передача. Кочергин же в форме, тащит за собой "Зарю", забив три гола и отдав одну голевую в восьми играх. Учитывая форму и уровень мотивации Владислава, мы ставим на то, что именно ему Петраков отдаст место на левом фланге атаки.

Нападающих осталось два - Яремчук и Сикан. Несмотря на любов Петракова к последнему, с большой долей вероятности в старте выйдет игрок "Бенфики", а Даниил снова появится во втором тайме. Игровая форма и статус Романа должны сыграть свою роль.

По итогу, UA-Футбол предполагает, что сборная Украины начнет игру против Чехии в следующем составе.