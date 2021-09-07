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Павлов: Шапаренко всегда забивает очень красивые голы - на исполнение
Красивый мяч зашел и в ворота сборной Франции
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Бывший тренер "Ворсклы", "Мариуполя", "Динамо" и "Днепра" Николай Павлов высказался о прогрессе своего бывшего подопечного Николая Шапаренко.
— Николай Петрович, вы дали путевку в большой футбол Николаю Шапаренко, который забил красивый гол в ворота сборной Франции. Удивились его выстрелу в "девятку"?
— Конечно, не удивился. Вспомните, как Николай забил в ворота Мариуполя гол в "девятку" в составе "Динамо". Были в его исполнении еще пару таких голов. Он всегда забивает хорошие голы, либо очень красивые мячи. Все мячи, как говорят в футболе, на исполнение. Очень приятно всем нам, и ему, что это был его премьерный гол в составе сборной Украины и в ворота действующих чемпионов мира.
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