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Яремчук: Одни ничьи. А могли сейчас быть на первом месте в группе
Но еще не все потеряно
vZbirna
Нападающий
"Так получается, что одни ничьи. Это футбол. Но если бы мы не потеряли дважды очки с Казахстаном и Финляндией, то были бы первыми сейчас. А так уже третьи, в таком подвешенном состоянии. Все еще в наших руках.
С Францией точно не заслужили проиграть, но их гол какой-то странный был. Правда, у них и в штангу был удар, и Марсьяль один на один не забил. Ничья - закономерный результат.
По поводу Петракова, то я давно его знаю и знаю его требования. Нам нужно выйти на чемпионат мира, и я сделаю все, чтобы помочь тренеру и команде", - сказал Яремчук.
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