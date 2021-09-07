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Яремчук: Одни ничьи. А могли сейчас быть на первом месте в группе

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Но еще не все потеряно

Яремчук: Одни ничьи. А могли сейчас быть на первом месте в группе

vZbirna

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук оценил нынешнее турнирное положение команды в отборочной группе ЧМ-2022, где сейчас Украина набрала 5 очков и занимает 3-е место.

"Так получается, что одни ничьи. Это футбол. Но если бы мы не потеряли дважды очки с Казахстаном и Финляндией, то были бы первыми сейчас. А так уже третьи, в таком подвешенном состоянии. Все еще в наших руках.

С Францией точно не заслужили проиграть, но их гол какой-то странный был. Правда, у них и в штангу был удар, и Марсьяль один на один не забил. Ничья - закономерный результат.

По поводу Петракова, то я давно его знаю и знаю его требования. Нам нужно выйти на чемпионат мира, и я сделаю все, чтобы помочь тренеру и команде", - сказал Яремчук.

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В статье: Украина Роман Яремчук
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
07.09.2021 в 22:28
Тю, так могли быть и на последнем … особенно с таким бомбардиром-нападающим, который только скулить и умеет, об утраченных возможностях. Забивай Жора, оставь небо птицам, подсчеты бухгалтерам, а мечты мечтателям … и забивай …
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Соколов (Никополь)
07.09.2021 в 21:59
С Францией два раза отскачили....Мечтатели хреновы....
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.09.2021 в 21:56
А могли и не быть!
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