Яремчук: Одни ничьи. А могли сейчас быть на первом месте в группе

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук оценил нынешнее турнирное положение команды в отборочной группе ЧМ-2022, где сейчас Украина набрала 5 очков и занимает 3-е место.

"Так получается, что одни ничьи. Это футбол. Но если бы мы не потеряли дважды очки с Казахстаном и Финляндией, то были бы первыми сейчас. А так уже третьи, в таком подвешенном состоянии. Все еще в наших руках.

С Францией точно не заслужили проиграть, но их гол какой-то странный был. Правда, у них и в штангу был удар, и Марсьяль один на один не забил. Ничья - закономерный результат.

По поводу Петракова, то я давно его знаю и знаю его требования. Нам нужно выйти на чемпионат мира, и я сделаю все, чтобы помочь тренеру и команде", - сказал Яремчук.