Гецко: Малиновский должен изменить свое отношение к делу, и в сборной показывать свой максимум

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко высказался о том, почему новый главный тренер национальной команды Александр Петраков не ставил в основной состав в двух последних матчах Руслана Малиновского.

— Тренер сам сказал, что Руслан Малиновский обижается на малое количество игрового времени.

— От этого никуда не деться. Подобные ситуации происходят в командах практически всегда, когда кто-то чем-то недоволен. Если бы Малиновский выходил на игру за сборную, как он выходит в "Аталанте", делая за матч по семь ударов, это был бы другой разговор. А когда всего Евро-2020 Руслан бьет по воротам всего семь раз, то о чем мы можем говорить. Он должен немного изменить свое отношение к делу. Страна дала ему путевку в большой футбол, поэтому независимо от любых обстоятельств в национальной команде нужно стараться всегда показывать свой максимум.