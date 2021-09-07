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Гецко: Малиновский должен изменить свое отношение к делу, и в сборной показывать свой максимум
Эксперт говорит, что в сборной Руслан не выкладывается на 100%
фото - Олександр Приходько
Экс-нападающий
— Тренер сам сказал, что Руслан Малиновский обижается на малое количество игрового времени.
— От этого никуда не деться. Подобные ситуации происходят в командах практически всегда, когда кто-то чем-то недоволен. Если бы Малиновский выходил на игру за сборную, как он выходит в "Аталанте", делая за матч по семь ударов, это был бы другой разговор. А когда всего Евро-2020 Руслан бьет по воротам всего семь раз, то о чем мы можем говорить. Он должен немного изменить свое отношение к делу. Страна дала ему путевку в большой футбол, поэтому независимо от любых обстоятельств в национальной команде нужно стараться всегда показывать свой максимум.
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