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Эксперт ТК Футбол: Мы уже должны думать о том, чтобы в 2034-м году выиграть ЧМ
Наполеоновские планы от Михаила Метревели
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Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели поделился мнением о матче квалификации
"Я очень рад за Шапаренко. Касательно этих двух игр, наша сборная не изменилась по сравнению со сборной Шевченко. Со слабыми мы играем слабо, с сильными мы играем сильно. Ничего не меняется. Причины: недооценка, расхлябанность, жажда побед против больших команд. Ничейный результат с Францией – не тот результат, который нужен был. Нужна была только победа. Две игры с Боснией и игра с Финляндией – намного сложнее, чем обыграть сборную Франции.
В 40-ка миллионной стране мы уже должны думать о том, чтобы в 2034-м году выиграть Чемпионат мира. Сегодня нужно не потерять поколение 5-7-летних детей. Мы должны реформировать наш футбол. Мы сыграли 1-1 с Францией и это максимум, который мы можем", - считает Метревели.
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