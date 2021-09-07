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Эксперт ТК Футбол: Мы уже должны думать о том, чтобы в 2034-м году выиграть ЧМ

Национальная сборная Украины
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Наполеоновские планы от Михаила Метревели

Эксперт ТК Футбол: Мы уже должны думать о том, чтобы в 2034-м году выиграть ЧМ

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Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели поделился мнением о матче квалификации ЧМ-2022 между Украиной и Францией, который завершился вничью 1:1.

"Я очень рад за Шапаренко. Касательно этих двух игр, наша сборная не изменилась по сравнению со сборной Шевченко. Со слабыми мы играем слабо, с сильными мы играем сильно. Ничего не меняется. Причины: недооценка, расхлябанность, жажда побед против больших команд. Ничейный результат с Францией – не тот результат, который нужен был. Нужна была только победа. Две игры с Боснией и игра с Финляндией – намного сложнее, чем обыграть сборную Франции.

В 40-ка миллионной стране мы уже должны думать о том, чтобы в 2034-м году выиграть Чемпионат мира. Сегодня нужно не потерять поколение 5-7-летних детей. Мы должны реформировать наш футбол. Мы сыграли 1-1 с Францией и это максимум, который мы можем", - считает Метревели.

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В статье: Украина Франция Михаил Метревели
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Источник:
ТК Футбол

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