Петраков: Шахтер попросил, чтобы я отпустил трех человек. Чтобы не было кривотолков, я отпустил и игроков Динамо

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков перед товарищеским поединком с Чехией на традиционной предматчевой пресс-конференции пообщался с представителями СМИ.

- Почему вы отпустили из сборной ряд футболистов?

– Впереди ЛЧ – серьезное соревнование. Ко мне обратился "Шахтер", чтобы я отпустил трех человек. Я сказал, что только после матча буду решение принимать. И принял решение также отпустить трех игроков "Динамо", чтобы не было кривотолков никаких.

Я позвал ребят, они все знали. Чтобы не было в команде никаких других разговоров, обид каких-то. Вот таким образом я поступил, хорошо?

- Может, расскажете нам, кто дебютирует против Чехии?

– Надо интригу сохранить до начала самого матча. Это же интересно, кто выйдет в составе. Так или нет? Или вы с главным тренером Чехии переписываетесь? Чтобы он состав узнал, как я играю, кого поставил. Завтра все увидите. Я уверен в ребятах, которые завтра выйдут на поле.

- За Чехию играют одноклубники Ярмоленко и Качарабы. Получили ли вы от них информацию о слабых и сильных сторонах соперника?

– Нет, такой информации я не получал. Просто спросил, кто будет играть. Соучек играет в основном составе. А Качараба сказал, что четыре игрока "Славии" травмированы. Все.

- Получат ли игровое время оба вратаря?

– Не могу вам сейчас сказать перед матчем. Это официальный контрольный матч, который предусматривает 6 замен. Как сложится игра – не могу вам сейчас ответить, хорошо?

- Вы вызвали игроков "Зари". Они давно заслужили вызов?

– Завтра увидим на поле. Я уже с ними поговорил. Шанс у них будет сыграть завтра. Вышел за национальную сборную, сыграл, показал себя – тогда будем на него рассчитывать. Вышел, провалил игру – тогда такое дело. Посмотрим завтра. Но игровое время они получат завтра.

- Насколько важной будет победа в товарищеском матче? Почему вы решили помочь клубам, отпустив игроков?

– Во-первых, я увидел, что ребята подустали. Это самое первое – они просто устали. Я это увидел. А просто везти игроков, чтобы они были просто в составе коллектива еще три дня, грузить – хотел, чтобы ребята побыли со своими семьями. И я увидел, что лучше их не трогать сейчас.

Пускай идут в свои клубы, отдохнут. Были тяжелейшие два матча. Поэтому я их отпустил.

В этом матче результат очень важен для меня, для ребят. Будем играть решающую встречу 9 октября в Хельсинки. Для этого нужен положительный результат, чтобы ребята с ним ехали. Вы понимаете, что это будет за игра.