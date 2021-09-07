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Петраков: Шахтер попросил, чтобы я отпустил трех человек. Чтобы не было кривотолков, я отпустил и игроков Динамо

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Предматчевая пресс-конференция главного тренера перед матчем с Чехией

Петраков: Шахтер попросил, чтобы я отпустил трех человек. Чтобы не было кривотолков, я отпустил и игроков Динамо

Фото: uaf.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков перед товарищеским поединком с Чехией на традиционной предматчевой пресс-конференции пообщался с представителями СМИ.

- Почему вы отпустили из сборной ряд футболистов?

– Впереди ЛЧ – серьезное соревнование. Ко мне обратился "Шахтер", чтобы я отпустил трех человек. Я сказал, что только после матча буду решение принимать. И принял решение также отпустить трех игроков "Динамо", чтобы не было кривотолков никаких.

Я позвал ребят, они все знали. Чтобы не было в команде никаких других разговоров, обид каких-то. Вот таким образом я поступил, хорошо?

- Может, расскажете нам, кто дебютирует против Чехии?

– Надо интригу сохранить до начала самого матча. Это же интересно, кто выйдет в составе. Так или нет? Или вы с главным тренером Чехии переписываетесь? Чтобы он состав узнал, как я играю, кого поставил. Завтра все увидите. Я уверен в ребятах, которые завтра выйдут на поле.

- За Чехию играют одноклубники Ярмоленко и Качарабы. Получили ли вы от них информацию о слабых и сильных сторонах соперника?

– Нет, такой информации я не получал. Просто спросил, кто будет играть. Соучек играет в основном составе. А Качараба сказал, что четыре игрока "Славии" травмированы. Все.

- Получат ли игровое время оба вратаря?

– Не могу вам сейчас сказать перед матчем. Это официальный контрольный матч, который предусматривает 6 замен. Как сложится игра – не могу вам сейчас ответить, хорошо?

- Вы вызвали игроков "Зари". Они давно заслужили вызов?

– Завтра увидим на поле. Я уже с ними поговорил. Шанс у них будет сыграть завтра. Вышел за национальную сборную, сыграл, показал себя – тогда будем на него рассчитывать. Вышел, провалил игру – тогда такое дело. Посмотрим завтра. Но игровое время они получат завтра.

- Насколько важной будет победа в товарищеском матче? Почему вы решили помочь клубам, отпустив игроков?

– Во-первых, я увидел, что ребята подустали. Это самое первое – они просто устали. Я это увидел. А просто везти игроков, чтобы они были просто в составе коллектива еще три дня, грузить – хотел, чтобы ребята побыли со своими семьями. И я увидел, что лучше их не трогать сейчас.

Пускай идут в свои клубы, отдохнут. Были тяжелейшие два матча. Поэтому я их отпустил.

В этом матче результат очень важен для меня, для ребят. Будем играть решающую встречу 9 октября в Хельсинки. Для этого нужен положительный результат, чтобы ребята с ним ехали. Вы понимаете, что это будет за игра.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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kotigorok (Чернігів)
07.09.2021 в 21:16
Смоктар може й перед Босныэю попросити
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+1
0
Spivak63
07.09.2021 в 20:19
У Финов и боснийцев ещё 5 игр у нас 3 игры . Опять ситуация , надеемся шо кто то проиграет , а кто то выиграет и вновь сборная ждёт шоб на чужом кую выехать в рай)
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+1
-1
Соколов (Никополь)
07.09.2021 в 19:56
Шахтер попросил. А что яиц нет рината послать.?
Ответить
0
-6
football_soccer (Украина)
07.09.2021 в 20:01
в этой стране есть люди на высоких должностях способные его послать ?? они все под ним давным давно
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+1
0
Соколов (Никополь)
07.09.2021 в 20:06
В апреле месяце один чувак в Киеве в прямом эфире по трк Украина его прямым текстом назвал птицей которая поет по утрам
0
-3
FC Energy (Новая Каховка)
07.09.2021 в 20:08
Соколов, ты наивный дурачок
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+3
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
07.09.2021 в 21:02
Це товариш олексін (Водітєль Трамваю, Только Днєпр (Днєпр), Знак Вопроса) и т.д. Квакшин вже рік щимить цього провокатора !
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Pianist (Киев)
07.09.2021 в 21:07
А зачем посылать? Он же сказал: увидел, что игроки устали. Нет смысла держать для галочки. Все правильно, честно, открыто и порядочно. И конструктивно в виду предстоящих матчей лч.
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0
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