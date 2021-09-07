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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зинченко: В тот день, когда я стану тренером, я, наверное, останусь без волос

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Александр Зинченко высказался о грядущем матче с Чехией

Зинченко: В тот день, когда я стану тренером, я, наверное, останусь без волос

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Вместе с Александром Петраков участие в предматчевой пресс-конференции накануне игры с национальной командой Чехии принял полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

- Что вы можете сказать об игроках сборной Чехии, которые выступают в английской Премьер-лиге?

- Игроки, выступающие за клубы АПЛ, в дополнительном представлении не нуждаются. Это лидеры сборной Чехии. То, как эти футболисты и чешская команда в целом выступили на Евро-2020, заслуживает уважения. Я думаю, завтра нас ждет зрелищная игра.

- Трудно ли вам было наблюдать с трибуны за матчем с Францией и насколько важен результат завтрашнего поединка?

- Со стороны всегда тяжело смотреть игру, я вообще не представляю, что чувствует главный тренер. В тот день, когда я стану тренером, я, наверное, останусь без волос. Когда играет твоя команда, на трибуне футболисту всегда труднее находиться, чем на поле.

Мы очень уважаем сборную Чехии, но у нас свои цели. Нам нужен хороший результат завтра, чтобы на положительном фоне готовиться к следующим играм.

- Примите поздравления с рождением дочери и скажите, как вы себя чувствуете, насколько это событие повлияло на вашу карьеру?

- Спасибо, все хорошо. К сожалению, у спортсменов такая жизнь, что за месяц, прошедший с рождения дочери, я даже три ночи не смог побыть рядом с ней. Но я очень мотивирован, я слышал, что когда появляется ребенок, жизнь меняется. Сейчас могу подтвердить, что это действительно так.

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В статье: Украина Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.09.2021 в 20:59
Еще один мажор в тренеры записался...
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Romerik (YNWA)
07.09.2021 в 20:33
Кстати, пока есть новость о Зине: вы видели этот прикол в Зины на матче с французами, когда он открыл рот, а у него верхняя челюсть белая, а нижняя жёлтая. Не пойму, почему долларовый миллионер не сделал себе нижнюю челюсть. Как то странно...
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