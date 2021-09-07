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Зинченко: В тот день, когда я стану тренером, я, наверное, останусь без волос
Александр Зинченко высказался о грядущем матче с Чехией
Фото Павла Кубанова - УАФ
Вместе с Александром Петраков участие в предматчевой пресс-конференции накануне игры с национальной командой Чехии принял полузащитник
- Что вы можете сказать об игроках сборной Чехии, которые выступают в английской Премьер-лиге?
- Игроки, выступающие за клубы АПЛ, в дополнительном представлении не нуждаются. Это лидеры сборной Чехии. То, как эти футболисты и чешская команда в целом выступили на Евро-2020, заслуживает уважения. Я думаю, завтра нас ждет зрелищная игра.
- Трудно ли вам было наблюдать с трибуны за матчем с Францией и насколько важен результат завтрашнего поединка?
- Со стороны всегда тяжело смотреть игру, я вообще не представляю, что чувствует главный тренер. В тот день, когда я стану тренером, я, наверное, останусь без волос. Когда играет твоя команда, на трибуне футболисту всегда труднее находиться, чем на поле.
Мы очень уважаем сборную Чехии, но у нас свои цели. Нам нужен хороший результат завтра, чтобы на положительном фоне готовиться к следующим играм.
- Примите поздравления с рождением дочери и скажите, как вы себя чувствуете, насколько это событие повлияло на вашу карьеру?
- Спасибо, все хорошо. К сожалению, у спортсменов такая жизнь, что за месяц, прошедший с рождения дочери, я даже три ночи не смог побыть рядом с ней. Но я очень мотивирован, я слышал, что когда появляется ребенок, жизнь меняется. Сейчас могу подтвердить, что это действительно так.
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