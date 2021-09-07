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Тренер Чехии Шилгавы: Постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов
Чехи серьезно настраиваются на матч с Украиной
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от товарищеского матча против
"Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский поединок, но мы подходим к нему очень собранно и серьезно.
Нас ожидает борьба с сильным соперником, которого не стоит недооценивать. Впрочем, я постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов", - сказал Шилгавы.
Напомним, что матч Чехия – Украины состоится в среду, 8 сентября, и начнется в 21:45.
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