Тренер Чехии Шилгавы: Постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от товарищеского матча против Украины .

"Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский поединок, но мы подходим к нему очень собранно и серьезно.

Нас ожидает борьба с сильным соперником, которого не стоит недооценивать. Впрочем, я постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов", - сказал Шилгавы.