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Тренер Чехии Шилгавы: Постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов

Национальная сборная Украины
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Чехи серьезно настраиваются на матч с Украиной

Тренер Чехии Шилгавы: Постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов

Новина українською

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от товарищеского матча против Украины.

"Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский поединок, но мы подходим к нему очень собранно и серьезно.

Нас ожидает борьба с сильным соперником, которого не стоит недооценивать. Впрочем, я постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов", - сказал Шилгавы.

Напомним, что матч Чехия – Украины состоится в среду, 8 сентября, и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Чехия Ярослав Шилгавы
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Источник:
fotbal.cz

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