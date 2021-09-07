Сборная Украины прогулялась Плзенем и потренировалась на местной арене

В среду, 8 сентября, сборная Украины проведет выездной товарищеский поединок с командой Чехии.

Вторник в чешском Пльзене сине-желтые начали с прогулки по историческому центру уютного городка. Александр Петраков и его команда прошлись в кафедральный собор святого Варфоломея, возведенного в средневековье, после чего не спеша вернулись в отель.

После прогулки в сборной было теоретическое занятие, на котором тренерский штаб посвятил внимание анализу игры ближайшего оппонента - сборной Чехии.

Предигровая тренировка состоялась вечером на поле «Дусан Арены», вмещающий 11 000 зрителей и является клубным стадионом местного клуба «Виктория». Местные власти позволила заполнить стадион на завтрашнюю игру на 50 процентов: ожидается, что из пяти с половиной тысяч фанов одну тысячу составлять украинцы.

Сегодняшняя тренировка, в котором традиционно отрабатывалась тактическая схема на предстоящий матч, была насыщен игровыми упражнениями. Завершила занятия короткая двусторонняя игра.