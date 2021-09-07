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Сборная Украины прогулялась Плзенем и потренировалась на местной арене
Все идет по плану
Фото Павла Кубанова - УАФ
В среду, 8 сентября,
Вторник в чешском Пльзене сине-желтые начали с прогулки по историческому центру уютного городка. Александр Петраков и его команда прошлись в кафедральный собор святого Варфоломея, возведенного в средневековье, после чего не спеша вернулись в отель.
После прогулки в сборной было теоретическое занятие, на котором тренерский штаб посвятил внимание анализу игры ближайшего оппонента - сборной Чехии.
Предигровая тренировка состоялась вечером на поле «Дусан Арены», вмещающий 11 000 зрителей и является клубным стадионом местного клуба «Виктория». Местные власти позволила заполнить стадион на завтрашнюю игру на 50 процентов: ожидается, что из пяти с половиной тысяч фанов одну тысячу составлять украинцы.
Сегодняшняя тренировка, в котором традиционно отрабатывалась тактическая схема на предстоящий матч, была насыщен игровыми упражнениями. Завершила занятия короткая двусторонняя игра.
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