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Голкипер сборной Чехии: Верю, что матч против Украины для нас сложится хорошо

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Спарринг пройдет сегодня, 8 сентября

Голкипер сборной Чехии: Верю, что матч против Украины для нас сложится хорошо

Фото: fotbal.cz

Новина українською

Вратарь сборной Чехии Йиндржих Станек поделился ожиданиями от товарищеского матча с Украиной.

"Я уже получил удовольствие от матча в Бельгии, это был исключительный момент в моей карьере, и я очень рад такому опыту. Теперь очень жду матча в Пльзене, готов на 100%.

Для меня это будет особенный день. Впервые сыграю на домашней арене в основе сборной. Сбудется моя мечта.

Не думаю, что это будет простая встреча, потому что Украина – очень хорошая команда. Мне не будет легче против них. Верю, что будет качественный матч для обеих команд, что он сложится хорошо для нас", - cказал голкипер.

Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Украина Чехия
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Источник:
repre.fotbal.cz

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