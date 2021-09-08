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Голкипер сборной Чехии: Верю, что матч против Украины для нас сложится хорошо
Спарринг пройдет сегодня, 8 сентября
Фото: fotbal.cz
Вратарь сборной Чехии Йиндржих Станек поделился ожиданиями от товарищеского матча с Украиной.
"Я уже получил удовольствие от матча в Бельгии, это был исключительный момент в моей карьере, и я очень рад такому опыту. Теперь очень жду матча в Пльзене, готов на 100%.
Для меня это будет особенный день. Впервые сыграю на домашней арене в основе сборной. Сбудется моя мечта.
Не думаю, что это будет простая встреча, потому что Украина – очень хорошая команда. Мне не будет легче против них. Верю, что будет качественный матч для обеих команд, что он сложится хорошо для нас", - cказал голкипер.
Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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