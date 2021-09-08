Голкипер сборной Чехии: Верю, что матч против Украины для нас сложится хорошо

Вратарь сборной Чехии Йиндржих Станек поделился ожиданиями от товарищеского матча с Украиной.

"Я уже получил удовольствие от матча в Бельгии, это был исключительный момент в моей карьере, и я очень рад такому опыту. Теперь очень жду матча в Пльзене, готов на 100%.

Для меня это будет особенный день. Впервые сыграю на домашней арене в основе сборной. Сбудется моя мечта.

Не думаю, что это будет простая встреча, потому что Украина – очень хорошая команда. Мне не будет легче против них. Верю, что будет качественный матч для обеих команд, что он сложится хорошо для нас", - cказал голкипер.