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Голкипер МЮ довызван в сборную Чехии на матч с Украиной
Матей заменит травмированного Томаша Вацлика
Фото: fotbal.cz
Сборная Чехии довызвала голкипера Матея Коваржа на предстоящий товарищеский поединок против Украины.
Для 21-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду. Матей выступает за "Манчестер Юнайтед", но за первую команду "красных дьяволов" не играл.
Отмечается, что Коварж заменит Томаша Вацлика, который получил повреждение в минувшей встрече против Бельгии (0:3).
Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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