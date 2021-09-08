Голкипер МЮ довызван в сборную Чехии на матч с Украиной

Сборная Чехии довызвала голкипера Матея Коваржа на предстоящий товарищеский поединок против Украины.

Для 21-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду. Матей выступает за "Манчестер Юнайтед", но за первую команду "красных дьяволов" не играл.

Отмечается, что Коварж заменит Томаша Вацлика, который получил повреждение в минувшей встрече против Бельгии (0:3).

Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.