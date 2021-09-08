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Голкипер МЮ довызван в сборную Чехии на матч с Украиной

Национальная сборная Украины
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Матей заменит травмированного Томаша Вацлика

Голкипер МЮ довызван в сборную Чехии на матч с Украиной

Фото: fotbal.cz

Новина українською

Сборная Чехии довызвала голкипера Матея Коваржа на предстоящий товарищеский поединок против Украины.

Для 21-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду. Матей выступает за "Манчестер Юнайтед", но за первую команду "красных дьяволов" не играл.

Отмечается, что Коварж заменит Томаша Вацлика, который получил повреждение в минувшей встрече против Бельгии (0:3).

Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Украина Чехия
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Источник:
repre.fotbal.cz

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