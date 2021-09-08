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Соболь: Результат с Чехией важен и для тренера, и для всех футболистов

Национальная сборная Украины
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Товарищеский матч между сборными состоится сегодня, 8 сентября

Соболь: Результат с Чехией важен и для тренера, и для всех футболистов

Фото: Ю.Юрьев

Новина українською

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился своими мыслями накануне контрольного поединка с Чехией.

"Для нас нет разницы, официальная игра, или товарищеская. Всегда хочется выходить и, в первую очередь, добиваться положительного результата, а к этому результату еще и подвести хорошую игру.

Результат в этом матче важен и для тренера, и для всех футболистов", - сказал Соболь в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Украина Чехия Эдуард Соболь
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Источник:
ТК Футбол

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