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Соболь: Результат с Чехией важен и для тренера, и для всех футболистов
Товарищеский матч между сборными состоится сегодня, 8 сентября
Фото: Ю.Юрьев
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился своими мыслями накануне контрольного поединка с Чехией.
"Для нас нет разницы, официальная игра, или товарищеская. Всегда хочется выходить и, в первую очередь, добиваться положительного результата, а к этому результату еще и подвести хорошую игру.
Результат в этом матче важен и для тренера, и для всех футболистов", - сказал Соболь в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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