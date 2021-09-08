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С Кочергиным и Качарабой. Заявка Украины на товарищеский матч с Чехией
Поединок состоится сегодня, 8 сентября
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч против Чехии.
Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном (по номерам)
1. Денис Бойко, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Ефим Конопля, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Виктор Корниенко, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Евгений Макаренко, 15. Владислав Кочергин, 17. Александр Зинченко, 18. Тарас Качараба, 19. Александр Тымчик, 20. Даниил Сикан, 21 Александр Караваев, 22. Сергей Булеца, 23. Дмитрий Ризнык.
Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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