Экс-игрок сборной Украины: Малиновский должен взвешенно отнестись к обострению конкуренции

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев высказался по поводу того, что полузащитник Руслан Малиновский покинул расположение главной команды страны и уехал в "Аталанту".

"Я убежден, что у Малиновского на это были веские причины. А к обострению конкуренции за место в старте Руслану нужно отнестись взвешенно и, как настоящему профессионалу постараться доказать тренерскому штабу, что он достоин большего", - сказал Шелаев.

Напомним, ранее стало известно, что Руслан вернулся к тренировкам в общей группе "Аталанты". После возвращения из сборной игрок некоторое время тренировался в бергамской команде по индивидуальной программе.