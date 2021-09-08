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Экс-игрок сборной Украины: Малиновский должен взвешенно отнестись к обострению конкуренции

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Олег Шелаев высказался о полузащитнике "Аталанты"

Экс-игрок сборной Украины: Малиновский должен взвешенно отнестись к обострению конкуренции

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

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Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев высказался по поводу того, что полузащитник Руслан Малиновский покинул расположение главной команды страны и уехал в "Аталанту".

"Я убежден, что у Малиновского на это были веские причины. А к обострению конкуренции за место в старте Руслану нужно отнестись взвешенно и, как настоящему профессионалу постараться доказать тренерскому штабу, что он достоин большего", - сказал Шелаев.

Напомним, ранее стало известно, что Руслан вернулся к тренировкам в общей группе "Аталанты". После возвращения из сборной игрок некоторое время тренировался в бергамской команде по индивидуальной программе.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
08.09.2021 в 12:57
Незаменимых нет. Он и в "Аталанте" не является игроком основы.
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