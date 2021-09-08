  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Известно, в какой форме Украина сыграет с Чехией - ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, в какой форме Украина сыграет с Чехией - ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Сборные определились с формой на спарринг

Известно, в какой форме Украина сыграет с Чехией - ФОТО

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Сегодня, в среду, 8 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч с Чехией.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что украинцы проведут встречу в желтом комплекте формы. Чехи сыграют в красном.

Читайте такжеС Кочергиным и Качарабой. Заявка Украины на товарищеский матч с Чехией

Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

Известно, в какой форме Украина сыграет с Чехией - ФОТО - изображение 1Известно, в какой форме Украина сыграет с Чехией - ФОТО - изображение 2
Фото: УАФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Чехия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...