Национальная сборная Украины
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Известно, в какой форме Украина сыграет с Чехией - ФОТО
Сборные определились с формой на спарринг
Фото: Александр Приходько
Сегодня, в среду, 8 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч с Чехией.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что украинцы проведут встречу в желтом комплекте формы. Чехи сыграют в красном.
Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
Фото: УАФ
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Источник:УАФ
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