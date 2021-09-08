Известно, в какой форме Украина сыграет с Чехией - ФОТО

Сегодня, в среду, 8 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч с Чехией.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что украинцы проведут встречу в желтом комплекте формы. Чехи сыграют в красном.

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Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.