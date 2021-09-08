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Петраков: В матче с Чехией дебютируют некоторые игроки, я в них верю

Национальная сборная Украины
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Специалист также озвучил имя футболиста, которого берег именно для этой игры

Петраков: В матче с Чехией дебютируют некоторые игроки, я в них верю

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков сообщил, что Тарас Качараба, скорее всего, дебютирует за "сине-желтых" в спарринге с Чехией.

"Результат сегодняшнего матча очень важен как для меня, так и для ребят. Потому что 9 октября в Хельсинки мы будем играть решающий матч. Для этого нужен положительный результат, чтобы ребята с ним ехали. Вы понимаете, что это будет за игра.

Я берег Качарабу, чтобы он не перегорел. Говорил, что он будет играть в Чехии. Он здесь все знает. Дебютировать за сборную – очень сложная ситуация. Сейчас у нас дефицит центральных защитников. Я его хорошо знаю, поэтому сразу довызвал в сборную.

Ребята произвели хорошее впечатление, мы с ними разговаривали. Сегодня дебютируют некоторые игроки, не буду говорить кто. Я в них верю, они никого не боятся", – сказал Петраков.

Напомним, товарищеский матч Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Украина Чехия Александр Петраков
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Источник:
Футбол NEWS

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