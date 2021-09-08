Лучкевич: В матче с чехами для Петракова важно будет проверить в деле игроков и просмотреть резервистов

Экс-игрок сборной Украины Игорь Лучкевич поделился своими ожиданиями от товарищеского матча "сине-желтых" с Чехией.

"На мой взгляд, сегодня результат не будет на первом месте. Для исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова важно будет проверить в деле футболистов, у которых не было игровой практики, частности, вратаря Дмитрия Ризныка и просмотреть резервистов из расширенного списка кандидатов в сборную. Вот почему я считаю, что поединок в Пльзене имеет большое значение. Тем более, что чехи играют в несколько другом стиле, чем предыдущие наши визави - казахи, французы и поэтому будет возможность взять на вооружение другие тактические схемы, которые пригодятся в будущем.