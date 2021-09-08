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Лучкевич: В матче с чехами для Петракова важно будет проверить в деле игроков и просмотреть резервистов
Встреча состоится уже сегодня, 8 сентября
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Экс-игрок сборной Украины Игорь Лучкевич поделился своими ожиданиями от товарищеского матча "сине-желтых" с Чехией.
"На мой взгляд, сегодня результат не будет на первом месте. Для исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова важно будет проверить в деле футболистов, у которых не было игровой практики, частности, вратаря Дмитрия Ризныка и просмотреть резервистов из расширенного списка кандидатов в сборную. Вот почему я считаю, что поединок в Пльзене имеет большое значение. Тем более, что чехи играют в несколько другом стиле, чем предыдущие наши визави - казахи, французы и поэтому будет возможность взять на вооружение другие тактические схемы, которые пригодятся в будущем.
Чувствовалась ли "рука" Петракова в поединках проведенных сборной Украины под его руководством? С французами наши приятно удивили домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений. Надеюсь, что мы увидим интересные наработки в исполнении сборной Украины и сегодня. Они обязательно станут подспорьем в поиске самых коротких путей к воротам соперников", - сказал Лучкевич.
Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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