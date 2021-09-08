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Шелаев: Малиновскому нужно взвешенно отнестись к обострению конкуренции в сборной

Национальная сборная Украины
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Олег Шелаев - о недавних матчах сборной Украины

Шелаев: Малиновскому нужно взвешенно отнестись к обострению конкуренции в сборной

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев, который сейчас играет за "Волчанск", высказался о недавних матчах национальной команды и шансах в отборочной группе ЧМ-2022.

—Как футболисты "Волчанска" отреагировали на ничью национальной сборной Украины с Францией в поединке отборочного цикла чемпионата мира?

— Все сошлись во мнении, что подопечные Александра Петракова своей игрой с чемпионами мира доказали, что у них имеется потенциал позволяющий надеяться, что на финише удастся наверстать упущенное и зацепиться за второе место в отборочном турнире.

— А Вас не удивило, что Руслан Малиновский выходивший лишь на несколько минут на замену в отборочных матчах с Казахстаном и Францией, неожиданно решил отпроситься и покинул расположение сборной Украины?

— Я убежден, что у Малиновского на это были веские причины. А к обострению конкуренции за место в старте Руслану нужно отнестись взвешенно и, как настоящему профессионалу постараться доказать тренерскому штабу, что он достоин большего.

— А на Ваш взгляд, насколько экспериментальным будет состав национальной сборной Украины в завтрашнем товарищеском матче-с Чехией?

— Это решать исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову. Хотя, думаю, что он должен предоставить шанс проявить себя Дмитрию Ризныку, Владиславу Кочергину, Даниилу Сикану, Сергею Булеце.

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В статье: Олег Шелаев Украина ФК Волчанск
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