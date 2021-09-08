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Шелаев: Малиновскому нужно взвешенно отнестись к обострению конкуренции в сборной
Олег Шелаев - о недавних матчах сборной Украины
фото - Олександр Приходько
Экс-игрок
—Как футболисты "Волчанска" отреагировали на ничью национальной сборной Украины с Францией в поединке отборочного цикла чемпионата мира?
— Все сошлись во мнении, что подопечные Александра Петракова своей игрой с чемпионами мира доказали, что у них имеется потенциал позволяющий надеяться, что на финише удастся наверстать упущенное и зацепиться за второе место в отборочном турнире.
— А Вас не удивило, что Руслан Малиновский выходивший лишь на несколько минут на замену в отборочных матчах с Казахстаном и Францией, неожиданно решил отпроситься и покинул расположение сборной Украины?
— Я убежден, что у Малиновского на это были веские причины. А к обострению конкуренции за место в старте Руслану нужно отнестись взвешенно и, как настоящему профессионалу постараться доказать тренерскому штабу, что он достоин большего.
— А на Ваш взгляд, насколько экспериментальным будет состав национальной сборной Украины в завтрашнем товарищеском матче-с Чехией?
— Это решать исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову. Хотя, думаю, что он должен предоставить шанс проявить себя Дмитрию Ризныку, Владиславу Кочергину, Даниилу Сикану, Сергею Булеце.
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