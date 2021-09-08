  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Помощник главного тренера сборной Чехии: Украина входит в число лидеров футбола
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Помощник главного тренера сборной Чехии: Украина входит в число лидеров футбола

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Иржи Хитры - о матче с Украиной

Помощник главного тренера сборной Чехии: Украина входит в число лидеров футбола

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Ассистент главного тренера сборной Чехии Иржи Хитры поделился ожиданиями перед товарищеским матчем с Украиной.

"Несмотря на то, что у матча товарищеский статус, это по-прежнему матч между сборными и он тоже важен.

Мы понимаем интересы клубов, общаемся с ними и по возможности постараемся учесть их в этом матче. Возможно, будут какие-то изменения в составе, но это важный матч с точки зрения национальной сборной. В этом духе мы хотим сыграть.

Украина входит в число лидеров. Она доказывала это долгое время, она сделала это на Евро. Мы ожидаем сложный матч", - сказал Хитры.

Напомним, что матч Чехия – Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Чехия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fotbal.cz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...