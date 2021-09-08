Помощник главного тренера сборной Чехии: Украина входит в число лидеров футбола

Ассистент главного тренера сборной Чехии Иржи Хитры поделился ожиданиями перед товарищеским матчем с Украиной .

"Несмотря на то, что у матча товарищеский статус, это по-прежнему матч между сборными и он тоже важен.

Мы понимаем интересы клубов, общаемся с ними и по возможности постараемся учесть их в этом матче. Возможно, будут какие-то изменения в составе, но это важный матч с точки зрения национальной сборной. В этом духе мы хотим сыграть.

Украина входит в число лидеров. Она доказывала это долгое время, она сделала это на Евро. Мы ожидаем сложный матч", - сказал Хитры.