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Помощник главного тренера сборной Чехии: Украина входит в число лидеров футбола
Иржи Хитры - о матче с Украиной
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Ассистент главного тренера сборной Чехии Иржи Хитры поделился ожиданиями перед товарищеским матчем с
"Несмотря на то, что у матча товарищеский статус, это по-прежнему матч между сборными и он тоже важен.
Мы понимаем интересы клубов, общаемся с ними и по возможности постараемся учесть их в этом матче. Возможно, будут какие-то изменения в составе, но это важный матч с точки зрения национальной сборной. В этом духе мы хотим сыграть.
Украина входит в число лидеров. Она доказывала это долгое время, она сделала это на Евро. Мы ожидаем сложный матч", - сказал Хитры.
Напомним, что матч Чехия – Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
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