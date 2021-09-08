Качараба, Сирота и Корниенко дебютируют в сборной Украины. Стартовый состав на матч с Чехией

Сегодня, 8 сентября, сборная Украины проведет выездной товарищеский поединок против команды Чехии.

Уже известны стартовые составы команд.

Чехия: Штанек, Гавел, Емелка, Холеш, Цоуфал, Крал, Соучек, Пешек, Садилек, Эмиргал, Тецл

Запасные: Ковар, Нгуен, Барак, Визнер, Выдра, Гложек, Долежал, Калас, Каша, Матею, Сачек

Украина: Бойко, Сирота, Кривцов, Качараба, Корниенко, Зинченко, Макаренко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Сикан

Запасные: Соболь, Конопля, Яремчук, Шапаренко, Кочергин, Караваев, Булеца, Ризнык.

Отдельно отметим, что это будет дебютный поединок в сборной Украины для Тараса Качарабы, Александра Сироты и Виктора Корниенко.