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Качараба, Сирота и Корниенко дебютируют в сборной Украины. Стартовый состав на матч с Чехией

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Качараба, Сирота и Корниенко дебютируют в сборной Украины. Стартовый состав на матч с Чехией

Фото УАФ

Новина українською

Сегодня, 8 сентября, сборная Украины проведет выездной товарищеский поединок против команды Чехии.

Уже известны стартовые составы команд.

Чехия: Штанек, Гавел, Емелка, Холеш, Цоуфал, Крал, Соучек, Пешек, Садилек, Эмиргал, Тецл

Запасные: Ковар, Нгуен, Барак, Визнер, Выдра, Гложек, Долежал, Калас, Каша, Матею, Сачек

Украина: Бойко, Сирота, Кривцов, Качараба, Корниенко, Зинченко, Макаренко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Сикан

Запасные: Соболь, Конопля, Яремчук, Шапаренко, Кочергин, Караваев, Булеца, Ризнык.

Отдельно отметим, что это будет дебютный поединок в сборной Украины для Тараса Качарабы, Александра Сироты и Виктора Корниенко.

Напомним, что матч Чехия – Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Чехия
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
08.09.2021 в 20:43
Бл*ть, який Бойко. При здорових Бущані, Трубні і Луніні він навіть не буде розглядатись в збірну. Чого не поставити Різника...
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.09.2021 в 20:45
А чого не викликали Литовського?
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