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Качараба, Сирота и Корниенко дебютируют в сборной Украины. Стартовый состав на матч с Чехией
Стартовые составы команд
Фото УАФ
Сегодня, 8 сентября, сборная Украины проведет выездной товарищеский поединок против команды Чехии.
Уже известны стартовые составы команд.
Чехия: Штанек, Гавел, Емелка, Холеш, Цоуфал, Крал, Соучек, Пешек, Садилек, Эмиргал, Тецл
Запасные: Ковар, Нгуен, Барак, Визнер, Выдра, Гложек, Долежал, Калас, Каша, Матею, Сачек
Украина: Бойко, Сирота, Кривцов, Качараба, Корниенко, Зинченко, Макаренко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Сикан
Запасные: Соболь, Конопля, Яремчук, Шапаренко, Кочергин, Караваев, Булеца, Ризнык.
Отдельно отметим, что это будет дебютный поединок в сборной Украины для Тараса Качарабы, Александра Сироты и Виктора Корниенко.
Напомним, что матч Чехия – Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
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