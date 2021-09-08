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Качараба: Если взять наших игроков и сравнить с чехами, то наши индивидуально сильнее
Но пока что на поле это не так заметно
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник Тарас Качараба, который
"Я очень счастлив этому вызову. В тренировочном процессе выкладываюсь по полной для того, чтобы и в дальнейшем получать вызов в национальную команду. Это честь для меня.
Петраков старается общаться с дебютантами и с молодыми игроками. Он подсказывает. В этом вообще нет никаких проблем. Если взять наших игроков и сравнить с чехами, то наши индивидуально сильнее. Но, я думаю, в Чехии также есть индивидуально сильные игроки - Соучек, Цоуфал, которые играют в Англии", - сказал Качараба.
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