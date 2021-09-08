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Качараба: Если взять наших игроков и сравнить с чехами, то наши индивидуально сильнее

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но пока что на поле это не так заметно

Качараба: Если взять наших игроков и сравнить с чехами, то наши индивидуально сильнее

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Полузащитник Тарас Качараба, который дебютировал в составе национальной команды в матче с Чехией, поделился эмоциями от данного события.

"Я очень счастлив этому вызову. В тренировочном процессе выкладываюсь по полной для того, чтобы и в дальнейшем получать вызов в национальную команду. Это честь для меня.

Петраков старается общаться с дебютантами и с молодыми игроками. Он подсказывает. В этом вообще нет никаких проблем. Если взять наших игроков и сравнить с чехами, то наши индивидуально сильнее. Но, я думаю, в Чехии также есть индивидуально сильные игроки - Соучек, Цоуфал, которые играют в Англии", - сказал Качараба.

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В статье: Украина Тарас Качараба
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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pilips111 (Чернигов)
08.09.2021 в 23:43
Ещё один пиз.бол
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