Качараба: Если взять наших игроков и сравнить с чехами, то наши индивидуально сильнее

Полузащитник Тарас Качараба, который дебютировал в составе национальной команды в матче с Чехией, поделился эмоциями от данного события.

"Я очень счастлив этому вызову. В тренировочном процессе выкладываюсь по полной для того, чтобы и в дальнейшем получать вызов в национальную команду. Это честь для меня.

Петраков старается общаться с дебютантами и с молодыми игроками. Он подсказывает. В этом вообще нет никаких проблем. Если взять наших игроков и сравнить с чехами, то наши индивидуально сильнее. Но, я думаю, в Чехии также есть индивидуально сильные игроки - Соучек, Цоуфал, которые играют в Англии", - сказал Качараба.