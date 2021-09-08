  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Чехия - Украина 1:1. Вечное проклятье
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чехия - Украина 1:1. Вечное проклятье

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Пропускаем на 90+3...

Чехия - Украина 1:1. Вечное проклятье

Фото: Česká fotbalová reprezentace

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Если и есть причина, по которым сборные играют товарищеские матчи, то лишь для того, чтобы проверить, есть ли у них будущее. Каждый тренер, в том или ином количестве, выпускает футболистов завтрашнего дня, проверяя их в действии. Кто-то сияет и уже не выпадает из обоймы; кто-то наоборот, перегорает и теряется, давая тренеру пищу для размышлений. В будущем подобные футболисты могут уже никогда не получить приглашение на вечеринку в главную команду, а в их биографии в графе "матчи за сборную" будет стоять грустная единичка.

В том, что в составе "сине-желтых" будет хватать дебютантов, сомнений не было. Вопрос был только в их количестве. В старте новичков было трое - Корниенко занял место левого латераля, Качараба и Сирота нашли себя в центре обороны. Но все это мы прогнозировали в отдельном материале. А вот появление Бойко в воротах удивило - все-таки с Ризныком наш коуч знаком по молодежной команде, однако с первых минут его выпустить не рискнул. Как и Яремчука, которым пришлось пожертвовать ради Сикана. Тоже дебют, правда что касается стартового состава. На замену Даниил выходил и даже забивал.

Чем запомнились чехи на Евро-2020? Прежде всего тем, что они, в хорошем смысле, кони. Говоря на языке футбола, команда, которая идеально готова физически, и может "затоптать" любого соперника. Нашим футболистам, в особенности дебютантам, нужно было выдержать их натиск, постараться не дрогнуть и не провалиться. К сожалению, все было наоборот. Началось все с очень странного подката Зинченко на 40-й секунде, когда все могло закончиться красной. Повезло, всего лишь желтая. Несмотря на наличие трех центральных защитников (между Качарабой и Сиротой играл Кривцов), "сине-желтые" раз за разом проваливались, недоигрывали, пускали себе за спину. Моментов у хозяев было в достатке, а самым лучшим, и печальным для нас, был выпад по левому краю, когда Кривцов проиграл борьбу Тецлу, после чего Бойко вышел из ворот и замер, форвард чехов его оббежал и пробивал в пустые. Благо Кривцов вовремя побежал исправлять свою же ошибку и выбил сферу из пустых ворот. Было страшно.

Сегодняшний первый тайм был похож на тот футбол, которым нас пугали после прихода Петракова. Почти все время мы сидели в обороне, отбивались, а первая стоящая контратака пришла на 27-й минуте. И сразу стала голевой. Зинченко нашел на правом крыле Тымчика, тот ускорился и прострелил в штрафную. Зубков и Сикан эталонно пролетели мимо мяча, однако кожаный долетел до одинокого Корниенко. А дальше мощный удар в ближний и гол. Умеют "петраковцы" забивать в дебютных матчах. Сначала Сикан, теперь Виктор.

Чехи поплыли после пропущенного, позволив Украине отдохнуть от постоянных атак, однако ближе к концу тайма дважды напомнили о себе. Наша защита решила пожарить сверхурочно, но им повезло, что Бойко спас после удара Крала, а через минуту Сирота вынес круглого из пустых ворот. Свисток на перерыв стал неким спасением, первый тайм получился очень тяжелым.

Не лучше начался и второй, когда "народная команда" продолжала атаковать. Не помог нам и выход Соболя вместо Кривцова. А возможно даже ухудшил общую ситуацию. Но время шло, мы терпели, отбивались, благодарили судьбу за удар в штангу и прозрение Бойко. Был даже момент всего матча, когда Зубков не лучшим образом прострелил слева, а Яремчук и Ярмоленко вдвоем пролетели мимо мяча. Под конец основного времени Сирота решил тоже поучаствовать в параде ошибок, но его спас Бойко, выручив "сине-желтых" после удара Садилека. Фух. Выдохнули. И всей страной считали секунды до финального свистка. Но, как это обычно бывает, немного не досчитались. Последняя атака чехов, Выдра подхватывает мяч на линии штрафной, идеальный удар, тишина... 1:1.

Расстраиваться результату в товарищеских матчах не стоит. Но выводы после увиденного обязательны. Оборона непозволительно много ошибалась, а потому у Александра Петракова еще непаханое поле работы. И для начала нужно научиться побеждать.

Контрольный матч
8 сентября, Пльзень, стадион "Доосан Арена"
Чехия - Украина 1:1
Гол: Выдра 90+3 - Корниенко 27
Чехия: Станек - Цоуфал, Голеш (Каша 62), Емелка, Гавел (Матею 46) - Соучек (Барак 62), Крал - Пешек, Садилек, Змграл (Выдра 46) - Тецл (Сачек 76)
Украина: Бойко - Качараба, Кривцов (Соболь 46), Сирота - Тымчик, Макаренко (Шапаренко 56), Зинченко, Корниенко - Ярмоленко (Кочергин 76), Сикан (Яремчук 56), Зубков (Булеца 64)
Предупреждения: Зинченко 1 - Садилек 46, Крал 74

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Чехия Виктор Корниенко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (76)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
09.09.2021 в 00:09
Очень слабая сборная, мячом не дорожат, почти все футболисты технически слабые, отбивают мяч подальше от себя или назад вратарю. У Петракова нет видения команды и он пробует всех играков, просматривая как он сможет сыграть ,а это нужно ранее просматривать играков , которые играют в клубах. Зинченко выпускать только на замену и по ситуации. У команды нет распасовщика Тяжело будет выбрать играков для игры в Хельсинки, чтобы победить
Ответить
0
0
Papaye (Dnipro)
09.09.2021 в 00:07
Это ужасно. Не забей чехи на последней секунде, это было бы ещё ужаснее, так как нелогично. Я не знаю, нет слов.. Ну ещё раз спрошу фанатов Петракова, за что вы так его обожаете? Почему вы считаете молодёжное чемпионство таким крутым достижением? Или это словосочетание "чемпионы мира" на вас так магически действуют? Так с молодёжью даже у Ротаня которого вы поносили сейчас уже начало что-то получаться. Можно сколько угодно рассуждать о том, что проверяли молодёжь, серьёзный соперник, товарняк и прочее. Да, блин, такой игры даже при Фоменко небыло! Даже если они и выиграют на каком-то фарте оставшиеся матчи, я не хочу болеть за такое.. Это антифутбол. Это даже не лесорубы Блохина и не бей-беги Сабо. Тут никакой мысли тренерской не просматривается, просто пацаны "побегать" вышли!
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
09.09.2021 в 00:11
...время взял в расчет установку сборной, тут и гений был бы бессилен, соглашусь в одном - пока разобранные с молодью играют, а вышедшие старички "заслюнявили" игру...
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
09.09.2021 в 00:05
Товарищеский матч, хоть победа, хоть ничья, хоть проиграшь, пофиг
Ответить
0
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
09.09.2021 в 00:03
В першому таймі вийшли 1,5 гравця основи своїх клубів + 3 дебютанта. На яку "красиву" гру можно було очікувати? Вірно, так і зіграли.
Ответить
+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
09.09.2021 в 00:01
Та сходіть вже церкву всі разом
Ответить
0
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
09.09.2021 в 00:01
Седан убогое существо.Зазвездился мальчик. Нечего ему в сборной делать.Пусть этот звездун в МС сидит на лавке.
Ответить
0
-2
Djibouti (Djibouti)
09.09.2021 в 00:02
Шо шо?
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.09.2021 в 23:58
на 90+2 подумал, что щас пропустят...
Ответить
+3
0
kravaserega (Kyiv)
08.09.2021 в 23:55
Это не защита - это днище полное.. я понимаю, что товарищеская игра, но что он хотел наиграть или посмотреть?? Они вообще не знали, кто, что должен закрывать, кого страховать, куда бежать, попадали бы чехи больше в створ, они нам торбу бы накидали. Шапаренко вообще не было видно, ещё нестабилен, одну игру хорошо проводит, вторую проваливает, Зинченко - п.и.д.о.р. зубастый, даже писать не хочу, все все сами видели, о том, что пропустят в конце - даже не сомневался, как итог - вообще не увидел осмысленной игры у сборной Украины, играли тупо на отбой, и то не получалось даже мяч вынести, надеюсь после этой игры некоторых личностей перестанут вызывать в сборную
Ответить
+2
-1
Зритель (Харьков)
08.09.2021 в 23:55
Самое смешное, что все команды дивизиона А Лиги наций, которые набрали очков больше или одинаково с Украиной, на 99% занимают в своих группах отбора на ЧМ места не ниже 2-го. То есть, если я правильно понимаю, Украина в плей-офф отбора на ЧМ попадает при любом исходе отборочного турнира в группе D. Вопрос - что там делать с таким слабым уровнем игры?
Ответить
+1
-1
Acsakal (Kharkov)
08.09.2021 в 23:55
Ну що... Де ті доморощені "експерди" з висновками типу "У воротаря чехів Станека звичка ставати на коліна і пропускати в ближній кут"?
Ответить
+3
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
08.09.2021 в 23:53
....вот наш менталитет - комментатор, ..."выстоять выстоять", ...ребята , атаковать надо, а не пасовать перед натиском. Ждал, ждал при такой обороне - дождался. Чехи хоть и дуболомы, но что они наших с дриблингом сотваряли, а удары. Молодежь необкатанная, дыры в защите огромные. Зинченко на поле не выпускать, тормоз в перспективе на атаку, да еще и "тренер" на поле, какой на хрен пас, когда он тут "глиссирует". Это хорошо, что чехи показали наши огромные проблемы с пассовкой вообще беда - в никуда. Чехи до конца, наши на ожидание во времени - вот и результат. Даже не удивился при такой игре "в обороне" результату... Просто чехи нас разобрали. Все таки Ярмоленко играет первостатейную роль - авторитет не чем не заменишь, ушел - гол. В оборону уходить не надо - главная ошибка, чехи доказали очень явственно...М-да, ...есть над чем работать..., хороший матч, но шок от него тоже хороший...
Ответить
+2
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
09.09.2021 в 00:06
...с дриблингом у нас беда просто, опытных, как курят проходят. Защита еще не устоявшая с молодыми, кричал же, не давайте зон, компактнее - без толку, ну менталитет - забили и остановились, на удержание при таких резвых чехов,... смотреть тошно... Гол назревал и был закономерен, кстати это отголоски еще Шевченко - казахи не о чем не говорят. Желание закончить по времени игру никогда не выигрывает при таком натиске....
Ответить
0
0
avatar
IvaneZZZ (Київ)
09.09.2021 в 00:10
Опять Шевченко виноват. Понесло колхоз по огородам...
0
0
pilips111 (Чернигов)
08.09.2021 в 23:52
А с другой стороны можно сказать что 6 игр подряд сборная без поражений)
Ответить
+3
-1
Header (Черкассы)
08.09.2021 в 23:52
Поекспериментували та й Бог з ним. Тимчик - золото. Зіна - повільно і назад, пару раз непогано вирізав, але ж то не рівень МС, оверрейтед шо капєц. Вболівальники в порядку. А так то видно, як будем грати - захист наше все (але не такий, як сьогодні)... ну таке. Побачимо.
Ответить
+2
-3
FC Energy (Новая Каховка)
09.09.2021 в 00:01
Вам, диванным экспертам, всегда виднее, уровень МС или нет.
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
08.09.2021 в 23:49
Беда…так может сформироваться комплекс.
Ответить
+1
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.09.2021 в 23:47
защиты нет проходной двор --все слабо сыграли --с такой игрой не видать ЧМ
Ответить
+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 23:52
Так центр защиты на второй тайм?
Ответить
0
-1
vlotko (Броди)
08.09.2021 в 23:47
Гол забили вже на 4 доданій хвилині.
Ответить
0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.09.2021 в 23:48
но забили
Ответить
0
-1
Vovan_Mh (Харьков)
08.09.2021 в 23:53
Да пох, это товаруха! Сам факт, что опять забили под занавес матча!
Ответить
+2
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
08.09.2021 в 23:56
Козли)
Ответить
0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
08.09.2021 в 23:46
Нормальный результат с очень сильной сборной на ее поле. А вот то что очередной пропущенный на последних секундах очень скверно. Что касается игры обсуждать не чего, хотя временами что то получалось, а так бей- беги, но оно и понятно с таким то составом. Кривцов это пипец просто, Соболю простительно все же не его позиция. С Финами снимем проклятие ничьих, вот увидите!
Ответить
+2
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
08.09.2021 в 23:45
Фізрукстайл
Ответить
+4
-5
avatar
IvaneZZZ (Київ)
08.09.2021 в 23:46
100%
Ответить
+3
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 23:51
)))) верняк
Ответить
+2
-2
avatar
IvaneZZZ (Київ)
08.09.2021 в 23:45
Из нормальной сборной превратились в унылое бей беги. Сразу видна рука профессионала и специалиста Петракова. Чехи катали нас как девиц, все на что мы были способны это случайный гол. Так быстро деградировать, это талант тренерский.
Ответить
+2
-9
Vovan_Mh (Харьков)
08.09.2021 в 23:45
Хотел, что-то написать, но передумал! Уже всё написали! А на счёт бабки неплохая идея!))
Ответить
+3
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
08.09.2021 в 23:45
Вирішили рекорд встановити по результату 1:1 чи як? ))) В даному випадку він не має особливого значення, та й по грі він закономірний, якщо руку на серце поставити, головне нових гравців провірили. Але надіємось, що ліміт нічийних результатів в цій грі було вичерпано, і далі будуть тільки перемоги, бо то вже не смішно!
Ответить
+4
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
08.09.2021 в 23:44
Вічна проблема - контроль м'яча. Нема в збірній навіть такого поняття як "контроль м'яча". Культури контролю геть нема! Це вада техніки, інтелекту та ігрового мислення. Знов ж таки, аби не програти бий куди попало на відбій. Це наше,рідне. Єдине виправдання молодь й не зіграний склад. Перед фінами тривога лише посилюється
Ответить
+4
-1
avatar
IvaneZZZ (Київ)
09.09.2021 в 00:08
А если еще и тренер проповедует бей-беги, ох результаты у нас будут
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 23:44
На ничью можно ставить, когда играет Украина)))) Невзирая на соперника!
Ответить
+2
-2
MoriArti (Александрия)
08.09.2021 в 23:43
Пару красивых атак и все....остальное на отбой
Ответить
+4
-1
kanoist (мариуполь)
08.09.2021 в 23:43
Ржу не могу,и вся Европа вместе со мной,6 ничья подряд!!! Это что за сборная тУкраины!??? Что за игра? Я в шоке...товарные слава богу!!!
Ответить
+2
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.09.2021 в 23:50
Не подряд. Евро ещё было.
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 23:42
Куча сумбура. Ярмоленко разочаровал, похоже возвращается на свой уровень. Бойко даже более менее отыграл..... На Зинченко нечего гнать, у него есть пас, быстрое решение, отбор...... Корниенко - хороший дебют!
Ответить
0
-10
Golfik25 (Киев)
08.09.2021 в 23:46
Где ж его пасы в матче то? Жёлтой на 1 минуте отличился и всё
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 23:48
Голевая атака - его заслуга.....
0
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.09.2021 в 23:46
Ох уж эти школьные аналисты :)
Ответить
+2
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
08.09.2021 в 23:48
По Зіне +
Ответить
+3
-2
avatar
djeff2015 (Запорожье)
08.09.2021 в 23:41
очень убого играли...по игре должен быть разгром. просто отскочили. понравился по игре только Тымчик. Ярмола устал.
Ответить
+7
-3
avatar
IvaneZZZ (Київ)
08.09.2021 в 23:42
привыкайте, этот уровень футбола теперь будет нормой
Ответить
+3
-6
Зритель (Харьков)
08.09.2021 в 23:47
Так этот уровень всегда был нормой. Играли и играют в повезёт-не повезёт. Украинский футбол, так сказать.
0
-1
avatar
IvaneZZZ (Київ)
08.09.2021 в 23:49
При Шеве как раз пытались комбинационно играть. А теперь спустились в родную говень, бей вперед комбинация придет.
0
-2
avatar
shat (киев)
08.09.2021 в 23:41
Все молодцы , отпахали как положено , красивый футбол , кроме бревна Яремчука . Это быдло никогда на команду не играло , техники ноль , отдать пас или обвести кого это чудо не способно , после его выхода играли вдесятером
Ответить
+5
-9
Djarik87 (Киевская область)
08.09.2021 в 23:43
Интересно, где ты там красивый футбол увидел? Отбиваться весь второй тайм это пи*дец какая красота
Ответить
+6
-3
avatar
IvaneZZZ (Київ)
08.09.2021 в 23:48
команды по дескредитации Петракова не давали, а самому сделать выводы не судьба.
0
-2
Vovan_Mh (Харьков)
08.09.2021 в 23:51
Вот на счёт Яремчука согласен на все 100%! Нулячий! На мяч никогда не идёт, ждёт когда он к нему сам докатится, никогда не старается создать момент сам, только ждёт, когда его выведут на ударную позицию, выкатят на ногу, чтобы он ударил или замкнул передачу. Бревно!
Ответить
+2
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
08.09.2021 в 23:41
Слабовато. Основные сыграли на своем уровне, ну может кроме Яремчука. Все новички, кроме Корниенко, ну Качарабы может еще, могут ехать назад в свою Зарю к товарищу (zp) и жаловаться что из Зари в сборную попасть НУ ВАЩЕ НЕРЕАЛЬНО. Нечего им в сборной делать. Защита сегодня - проходной двор, Макаренко в опорной тоже никак. Тымчик неплохо, пас бы еще последний подправить.
Ответить
+3
-2
avatar
ua-football-2021 (Київ)
08.09.2021 в 23:58
Тичмчик віддав гольовий пас, от Зубкову підтягнути останній пас....
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
08.09.2021 в 23:41
Победу не заслужили. В первом тайме Кривцов тупил, а во втором Соболь. Нет у нас защитников нормальных. Чехи понравились, быстрые, как муравьи по полю бегали, играли до конца
Ответить
+6
-2
Ramses_ua (Запоріжжя)
08.09.2021 в 23:40
По перше - ми дійсно в Чехії грали?) Вболівальникам респект! По друге-яка скотиняка наврочіла ?
Ответить
+4
-2
avatar
IvaneZZZ (Київ)
08.09.2021 в 23:40
Если б при Шеве такую игру демонстировали, то сейчас бы столько вони было. Колхозники на пару с донецкими раскудкудахкались бы... Но Павелка хвостатая, не давала команды по дескредитации Петракова, поэтому будут молчать. Так деградировать, за две игры всего то. Из конструктивного футбола опустились в примитивный бэй-бэгы украинского чемпионата. Браво Петраков. Чехи должны были минимум пятерку класть/
Ответить
0
-8
efim423 (odessa)
08.09.2021 в 23:48
при шеве тут проигрыш и не в один мяч , у петракова видна работа и по составу и по тактики , а непросто впихнуть не понятно кого в одну схему как у шевы
Ответить
+4
-1
avatar
IvaneZZZ (Київ)
08.09.2021 в 23:51
И гдеж вы там татику увидели? ГУП-БАХ. Ой тактика. Вы хаять Петракова будете так же как иШевченко, просто время е наступило. Мне уровень этого специалиста уже понятен. Подождем и остальные поймут
0
-3
polus (Dnipro)
08.09.2021 в 23:40
По игре где-то 4-2 могли пролететь..
Ответить
0
-2
Golfik25 (Киев)
08.09.2021 в 23:40
Ну чехи заслуженно забили гол. И это мы ещё отскочили, чехи могли накидать мячей целую торбу с такой защитой. Игры по факту нет. Седан бревно неадекватное, защитники мрак, дети во дворе и то лучше в защите играют. Яремчук аналогично, шо был шо нет, толку ноль.
Ответить
+4
-4
kre4et (Киев)
08.09.2021 в 23:40
результат справедливый, я бы даже сказал, что Чехия сегодня и на победу наиграла, но это футбол
Ответить
+6
-1
Djarik87 (Киевская область)
08.09.2021 в 23:40
Возили як шлюшек. Жаль що не програли з розгромом, бо вони це заслужили.соромно за цих бездарiв.
Ответить
+3
-9
Фанат Українського Футболу (Київ)
08.09.2021 в 23:47
Це ти шлюшка ватна
Ответить
+2
-1
Djarik87 (Киевская область)
08.09.2021 в 23:49
Вболiвай далi за такий футбол, чмошник!
+1
-2
avatar
Romerik (YNWA)
08.09.2021 в 23:39
Хтось вже хату виграв напевно, ставлячи на 1-1 в матчах з Україною...
Ответить
0
-1
avatar
Drovko (Lviv)
08.09.2021 в 23:40
з казахами 2-2 було))
Ответить
0
-1
polus (Dnipro)
08.09.2021 в 23:39
Яке "вічне"? Не каркайте ж хоча б!
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
08.09.2021 в 23:38
Мастера ничеек
Ответить
+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
08.09.2021 в 23:38
Зачем было смотреть если счет заранее известен - 1:1
Ответить
+4
-1
avatar
Drovko (Lviv)
08.09.2021 в 23:38
Як же все знайомо((( Мусимо на останніх секундах самі собі привезти...два рази не змогли просто!!! абикуди вибити мяч....і виймайте...і знову в кінці просто грають на відбій...що таке підловити на контратаці наші не знають
Ответить
+1
-1
magnum power (БОМЖ)
08.09.2021 в 23:51
яка різниця, коли пропускаємо. там перманентна діра у захисті ((.
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
08.09.2021 в 23:38
Шо, опять?
Ответить
+1
-1
magnum power (БОМЖ)
08.09.2021 в 23:38
стабильность - признак мастерства.
Ответить
+2
-2
avatar
Drovko (Lviv)
08.09.2021 в 23:39
а де ти стабільність побачив? Ну хіба що самі собі стабільно привозимо на останніх секундах...
Ответить
0
-4
magnum power (БОМЖ)
08.09.2021 в 23:46
я вже знаю, що сарказм в коментарях на цьому сайті мало хто розуміє))
+3
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
08.09.2021 в 23:37
Мдя...
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...