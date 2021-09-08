Чехия - Украина 1:1. Вечное проклятье

Если и есть причина, по которым сборные играют товарищеские матчи, то лишь для того, чтобы проверить, есть ли у них будущее. Каждый тренер, в том или ином количестве, выпускает футболистов завтрашнего дня, проверяя их в действии. Кто-то сияет и уже не выпадает из обоймы; кто-то наоборот, перегорает и теряется, давая тренеру пищу для размышлений. В будущем подобные футболисты могут уже никогда не получить приглашение на вечеринку в главную команду, а в их биографии в графе "матчи за сборную" будет стоять грустная единичка.

В том, что в составе "сине-желтых" будет хватать дебютантов, сомнений не было. Вопрос был только в их количестве. В старте новичков было трое - Корниенко занял место левого латераля, Качараба и Сирота нашли себя в центре обороны. Но все это мы прогнозировали в отдельном материале. А вот появление Бойко в воротах удивило - все-таки с Ризныком наш коуч знаком по молодежной команде, однако с первых минут его выпустить не рискнул. Как и Яремчука, которым пришлось пожертвовать ради Сикана. Тоже дебют, правда что касается стартового состава. На замену Даниил выходил и даже забивал.

Чем запомнились чехи на Евро-2020? Прежде всего тем, что они, в хорошем смысле, кони. Говоря на языке футбола, команда, которая идеально готова физически, и может "затоптать" любого соперника. Нашим футболистам, в особенности дебютантам, нужно было выдержать их натиск, постараться не дрогнуть и не провалиться. К сожалению, все было наоборот. Началось все с очень странного подката Зинченко на 40-й секунде, когда все могло закончиться красной. Повезло, всего лишь желтая. Несмотря на наличие трех центральных защитников (между Качарабой и Сиротой играл Кривцов), "сине-желтые" раз за разом проваливались, недоигрывали, пускали себе за спину. Моментов у хозяев было в достатке, а самым лучшим, и печальным для нас, был выпад по левому краю, когда Кривцов проиграл борьбу Тецлу, после чего Бойко вышел из ворот и замер, форвард чехов его оббежал и пробивал в пустые. Благо Кривцов вовремя побежал исправлять свою же ошибку и выбил сферу из пустых ворот. Было страшно.

Сегодняшний первый тайм был похож на тот футбол, которым нас пугали после прихода Петракова. Почти все время мы сидели в обороне, отбивались, а первая стоящая контратака пришла на 27-й минуте. И сразу стала голевой. Зинченко нашел на правом крыле Тымчика, тот ускорился и прострелил в штрафную. Зубков и Сикан эталонно пролетели мимо мяча, однако кожаный долетел до одинокого Корниенко. А дальше мощный удар в ближний и гол. Умеют "петраковцы" забивать в дебютных матчах. Сначала Сикан, теперь Виктор.

Чехи поплыли после пропущенного, позволив Украине отдохнуть от постоянных атак, однако ближе к концу тайма дважды напомнили о себе. Наша защита решила пожарить сверхурочно, но им повезло, что Бойко спас после удара Крала, а через минуту Сирота вынес круглого из пустых ворот. Свисток на перерыв стал неким спасением, первый тайм получился очень тяжелым.

Не лучше начался и второй, когда "народная команда" продолжала атаковать. Не помог нам и выход Соболя вместо Кривцова. А возможно даже ухудшил общую ситуацию. Но время шло, мы терпели, отбивались, благодарили судьбу за удар в штангу и прозрение Бойко. Был даже момент всего матча, когда Зубков не лучшим образом прострелил слева, а Яремчук и Ярмоленко вдвоем пролетели мимо мяча. Под конец основного времени Сирота решил тоже поучаствовать в параде ошибок, но его спас Бойко, выручив "сине-желтых" после удара Садилека. Фух. Выдохнули. И всей страной считали секунды до финального свистка. Но, как это обычно бывает, немного не досчитались. Последняя атака чехов, Выдра подхватывает мяч на линии штрафной, идеальный удар, тишина... 1:1.

Расстраиваться результату в товарищеских матчах не стоит. Но выводы после увиденного обязательны. Оборона непозволительно много ошибалась, а потому у Александра Петракова еще непаханое поле работы. И для начала нужно научиться побеждать.

Контрольный матч

8 сентября, Пльзень, стадион "Доосан Арена"

Чехия - Украина 1:1

Гол: Выдра 90+3 - Корниенко 27

Чехия: Станек - Цоуфал, Голеш (Каша 62), Емелка, Гавел (Матею 46) - Соучек (Барак 62), Крал - Пешек, Садилек, Змграл (Выдра 46) - Тецл (Сачек 76)

Украина: Бойко - Качараба, Кривцов (Соболь 46), Сирота - Тымчик, Макаренко (Шапаренко 56), Зинченко, Корниенко - Ярмоленко (Кочергин 76), Сикан (Яремчук 56), Зубков (Булеца 64)

Предупреждения: Зинченко 1 - Садилек 46, Крал 74