Булеца и Кочергин дебютировали за национальную сборную Украины

Сборная Украины играет выездной товарищеский поединок против команды Чехии.

В стартовом составе нашей команды вышли сразу три дебютанта - Тарас Качараба, Александр Сирота и Виктор Корниенко, причем последний в первом тайме забил пока что единственный гол в матче.

Ну а во втором тайме на поле появились и хавбеки Зари Сергей Булеца и Владислав Кочергин, для которых это также дебютный матч за национальную сборную Украины.