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Булеца и Кочергин дебютировали за национальную сборную Украины

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

В матче с чехами уже сыграло четыре дебютанта

Булеца и Кочергин дебютировали за национальную сборную Украины

Фото: zaryalg.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Сборная Украины играет выездной товарищеский поединок против команды Чехии.

В стартовом составе нашей команды вышли сразу три дебютанта - Тарас Качараба, Александр Сирота и Виктор Корниенко, причем последний в первом тайме забил пока что единственный гол в матче.

Ну а во втором тайме на поле появились и хавбеки Зари Сергей Булеца и Владислав Кочергин, для которых это также дебютный матч за национальную сборную Украины.

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В статье: Заря (Луганск) Украина Чехия Владислав Кочергин Сергей Булеца
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
08.09.2021 в 23:45
І що вони внесли у гру?
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