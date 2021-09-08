Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Булеца и Кочергин дебютировали за национальную сборную Украины
В матче с чехами уже сыграло четыре дебютанта
Фото: zaryalg.com / Автор: неизвестен
Сборная Украины играет выездной товарищеский поединок против команды Чехии.
В стартовом составе нашей команды вышли сразу три дебютанта - Тарас Качараба, Александр Сирота и Виктор Корниенко, причем последний в первом тайме
Ну а во втором тайме на поле появились и хавбеки Зари Сергей Булеца и Владислав Кочергин, для которых это также дебютный матч за национальную сборную Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Форвард Казахстана, который сделал дубль в ворота Украины, провалил допинг-тест
- Дебют Кочергина и Качарабы, возвращение Зинченко. Каким будет состав Украины на игру с чехами
- Однажды Стюард мотивировал Кличко на яркий нокаут в последнем раунде. ВИДЕО
- УАФ выступила с заявлением, почему с Шевченко не был продлен контракт
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
08.09.2021 в 23:45
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...