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Петраков: Это был очень тяжелый сбор, но я справился

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Итоги матча с Чехией от главного тренера сборной Украины

Петраков: Это был очень тяжелый сбор, но я справился

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью в товарищеском матче против Чехии (1:1).

– Понимал, что у Чехии должна быть ротация, но они ее не сделали. Они после Бельгии оставили весь основной состав, играл весь основной состав. У меня были немного не те ресурсы. Но ребята молодцы. Играли, отдавались. Такого рисунка не было хорошего, было много потерь. Зато в таких играх ребята начинают играть. Сколько дебютировало?

- Пять.

– Пять дебютантов. И команда четвертьфиналист Евро, как никак. Ну 20 секунд. С Казахстаном 20 секунд, тут 20 секунд. Я уже зашел в раздевалку и сказал: «Ну так же, ребята, нельзя. Нужно какую-то концентрацию иметь. Кто-то должен руководить, а вас расстреливают». У них уже сил не было.

- Качараба сказал, что он связывает это с усталостью. Согласитесь?

– Да, чисто усталость.

- Пять дебютантов. Кто вам больше всего понравился? Как в целом оцените?

– Качараба у меня играл в команде 1995 года рождения. Считаю, он дебютировал хорошо. Корниенко дебютировал, забил гол. В целом хорошо. Еще вышел Булеца, Сирота дебютировал. Саша очень переживал, такие ошибки были. Но мы разберем, думаю, в такой игре ребята пойдут дальше.

- Замена Кривцова – плановая?

– Нет. Он попросил замену. У него что-то с ногой. Центральных защитников не было. Но я заранее понимал. С Соболем переговорил. Он тоже 1995-го, хорошо его знаю. Эдик вышел, не подвел. Хорошо, что так.

Только ничья – у меня аж сердце болит.

- Это контрольный матч.

– Все равно.

- Каким запомнился для вас первый сбор?

– Очень тяжелым. Но я справился. Мне помогали. Пятов помогал, Ярмоленко тоже очень помогал. Я уже адаптировался.

- Вы уже тут свой?

– Да, скажем так.

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В статье: Украина Чехия Александр Петраков
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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
09.09.2021 в 01:15
А чем змея хуже жены? кусается? Так ведь и у жены рука тяжёлая. Ну и чем Шевченко хуже Сопляка? помнняли шило на мило. И что? Результат тот же.
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